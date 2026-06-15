Alla Väljare

Han pratar på ett möte med journalister. Bakom honom syns en svensk flagga.

Carl-Oskar Bohlin är minister i regeringen. Han är med i partiet Moderaterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Tre döms för brott mot minister

Flera personer följde efter
och skrek på ministern
Carl-Oskar Bohlin.

Det hände i september
förra året.

Nu blir tre personer
dömda för brottet ofredande.
Det är två män och en kvinna.
De ska betala böter.

En fjärde person
slipper straff.
Det har domstolen
tingsrätten i Stockholm
bestämt.

Ofredande är när någon
stör en annan person
på ett allvarligt sätt.

Personerna som följde efter
är kritiska mot regeringen.
De tycker att regeringen
borde vara hårdare mot Israel.

De skrek att ministern
borde skämmas och att
det händer ett folkmord
i området Gaza.

Carl-Oskar Bohlin
tycker att domen är bra.

– Domstolen har visat
vad som gäller.
Folk kan inte bete sig
hur som helst mot
politiker, säger han.

8 SIDOR/TT

15 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. . skriver:
    15 juni, 2026 kl. 16:30

    ingen har rätt att förfölja. bra att dessa blev dömda till fängelse.

    Svara
  2. Vinne skriver:
    15 juni, 2026 kl. 20:46

    Var det han som anmälde de 3 personerna?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar