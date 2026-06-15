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Carl-Oskar Bohlin är minister i regeringen. Han är med i partiet Moderaterna. Foto: Henrik Montgomery/TT
Tre döms för brott mot minister
Flera personer följde efter
och skrek på ministern
Carl-Oskar Bohlin.
Det hände i september
förra året.
Nu blir tre personer
dömda för brottet ofredande.
Det är två män och en kvinna.
De ska betala böter.
En fjärde person
slipper straff.
Det har domstolen
tingsrätten i Stockholm
bestämt.
Ofredande är när någon
stör en annan person
på ett allvarligt sätt.
Personerna som följde efter
är kritiska mot regeringen.
De tycker att regeringen
borde vara hårdare mot Israel.
De skrek att ministern
borde skämmas och att
det händer ett folkmord
i området Gaza.
Carl-Oskar Bohlin
tycker att domen är bra.
– Domstolen har visat
vad som gäller.
Folk kan inte bete sig
hur som helst mot
politiker, säger han.
8 SIDOR/TT
15 juni 2026
ingen har rätt att förfölja. bra att dessa blev dömda till fängelse.
Var det han som anmälde de 3 personerna?