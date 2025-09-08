Maten blir fortsatt dyr

Regeringen vill sänka skatten

på mat, momsen.

Det är en del av deras plan

för Sveriges pengar, budgeten.

De vill sänka skatten

från tolv till sex procent.

Det ska gälla från april nästa år

och fram till december år 2027.

Företagen för mat säger att de

lovar att sänka priserna på mat.

Men maten kommer fortfarande

att vara dyr.

Det säger Karin Brynell.

Hon är chef för en organisation

för handel i Sverige.

Svensk Dagligvaruhandel heter den.

– En sak som kostar 20 kronor

blir en krona billigare

med den nya skatten.

En sak som kostar hundra kronor

blir fem kronor billigare,

säger hon till

tidningen Dagens Nyheter.

Samtidigt har priserna gått

upp mycket de senaste åren.

Därför kommer maten inte

att bli lika billig som förut,

säger Karin Brynell.

Det är inte bara skatten

som bestämmer hur dyr maten blir.

Det beror också bland annat på

vad det kostar att transportera mat

och hur mycket som går att odla.

8 SIDOR/TT