Maten blir fortsatt dyr

Regeringen vill sänka skatten
på mat, momsen.
Det är en del av deras plan
för Sveriges pengar, budgeten.

De vill sänka skatten
från tolv till sex procent.
Det ska gälla från april nästa år
och fram till december år 2027.

Företagen för mat säger att de
lovar att sänka priserna på mat.
Men maten kommer fortfarande
att vara dyr.

Det säger Karin Brynell.
Hon är chef för en organisation
för handel i Sverige.
Svensk Dagligvaruhandel heter den.

– En sak som kostar 20 kronor
blir en krona billigare
med den nya skatten.
En sak som kostar hundra kronor
blir fem kronor billigare,
säger hon till
tidningen Dagens Nyheter.

Samtidigt har priserna gått
upp mycket de senaste åren.

Därför kommer maten inte
att bli lika billig som förut,
säger Karin Brynell.

Det är inte bara skatten
som bestämmer hur dyr maten blir.
Det beror också bland annat på
vad det kostar att transportera mat
och hur mycket som går att odla.

8 SIDOR/TT

Vad är moms?

  • Moms är en sorts skatt.
    Skatten betalar företag
    till staten när de säljer
    olika saker.
  • När du köper något
    är momsen redan
    med i priset.

8 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Bengt skriver:
    8 september, 2025 kl. 09:17

    För mig spela ingen roll om maten blir dyrare.vi är flera i familjen som lägger till matkassan. Men jag tänker på dessa människor som är arbetslösa och har barn dom kommer att ha det tuffade. Synd.

    Svara
  2. Silvi weber skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:00

    Gäller att höja priset mycket före den 1 april 2026.

    Svara
  3. V skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:05

    Blir synd om gamla människor med dålig pension vad ska dessa äta??hoppas regeringen höjer pensionerna också.

    Svara
  4. .... skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:27

    Jag tror att det blir tuffare tider tyvärr. Mediciner mat osv.

    Svara
