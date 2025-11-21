Alla Väljare

En matvarukorg med mat.

Maten har blivit dyrare i Sverige. Foto: TT

Regeringen vill kolla priserna

Regeringen och Sverigedemokraterna
föreslår att skatten på mat,
matmomsen,
ska sänkas nästa år.

Förslaget finns i regeringens
plan för Sveriges pengar,
budgeten,
för år 2026.
Riksdagen ska snart
rösta om budgeten.

Momsen på mat kan då sänkas
från tolv till sex procent
från april år 2026.
Förslaget är att den lägre momsen
fortsätter fram till december år 2027.

Regeringen ordnar nu
en särskild grupp
som ska hålla koll
på priserna på mat,
matpriskommissionen.
Flera myndigheter
ska vara med i gruppen.

Gruppen ska se till
att butikerna inte höjer priserna
i smyg innan momsen sänks.
Annars blir priserna
inte lägre för folk.

Sänkningen av momsen
kostar 16 miljarder kronor
år 2026.

8 SIDOR/TT

21 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. mamma skriver:
    21 november, 2025 kl. 11:14

    valfläsket??

    Svara
