Regeringen vill kolla priserna

Regeringen och Sverigedemokraterna

föreslår att skatten på mat,

matmomsen,

ska sänkas nästa år.

Förslaget finns i regeringens

plan för Sveriges pengar,

budgeten,

för år 2026.

Riksdagen ska snart

rösta om budgeten.

Momsen på mat kan då sänkas

från tolv till sex procent

från april år 2026.

Förslaget är att den lägre momsen

fortsätter fram till december år 2027.

Regeringen ordnar nu

en särskild grupp

som ska hålla koll

på priserna på mat,

matpriskommissionen.

Flera myndigheter

ska vara med i gruppen.

Gruppen ska se till

att butikerna inte höjer priserna

i smyg innan momsen sänks.

Annars blir priserna

inte lägre för folk.

Sänkningen av momsen

kostar 16 miljarder kronor

år 2026.

