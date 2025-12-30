Alla Väljare
En plånbok med sedlar. Foto: Henrik Montgomery/TT
Många nya lagar
År 2026 kommer många
nya lagar i Sverige.
Här är exempel på lagar
som gör att människor
får mer pengar kvar i plånboken.
- Den 1 januari sänks
skatten på lön för den som jobbar,
jobbskatteavdraget.
De flesta får ungefär
400 kronor mer i plånboken.
- Den 1 januari får många
pensionärer sänkt skatt.
De flesta får ungefär 150 kronor
mer i plånboken.
- Från den 1 januari får
den som är 67 år eller mer
betala mindre för en del saker
hos tandläkaren.
Till exempel för att laga tänderna.
Staten betalar mer.
- Den 1 april sänks skatten på mat,
momsen, till sex procent.
Det ska göra maten billigare.
- Den 1 juli blir skatten
på biljetter till dans lägre.
Det ska göra att det
blir billigare
att gå på dans.
