Händer som håller i en plånbok med sedlar.

En plånbok med sedlar. Foto: Henrik Montgomery/TT

Många nya lagar

År 2026 kommer många
nya lagar i Sverige.
Här är exempel på lagar
som gör att människor
får mer pengar kvar i plånboken.

  • Den 1 januari sänks
    skatten på lön för den som jobbar,
    jobbskatteavdraget.
    De flesta får ungefär
    400 kronor mer i plånboken.
  • Den 1 januari får många
    pensionärer sänkt skatt.
    De flesta får ungefär 150 kronor
    mer i plånboken.
  • Från den 1 januari får
    den som är 67 år eller mer
    betala mindre för en del saker
    hos tandläkaren.
    Till exempel för att laga tänderna.
    Staten betalar mer.
  • Den 1 april sänks skatten på mat,
    momsen, till sex procent.
    Det ska göra maten billigare.
  • Den 1 juli blir skatten
    på biljetter till dans lägre.
    Det ska göra att det
    blir billigare
    att gå på dans.

8 SIDOR/TT

30 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Andreas skriver:
    30 december, 2025 kl. 13:10

    1 april??? Är det bara skämt?? Återstår att se.

    Svara
