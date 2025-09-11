Alla Väljare
Jessica Stegrud när riksdagen öppnade tidigare veckan. Hon har fått mycket kritik den senaste tiden. Foto: Henrik Montgomery/TT
Ny kritik mot politiker
Sverigedemokraten
Jessica Stegrud får kritik.
Hon var med
och filmade ett bråk mellan
en man och två killar.
Killarna ville inte bli filmade.
Mannen som Stegrud var med
spred sedan filmen på internet.
Det hände i somras.
Det här avslöjar organisationen
och tidningen Expo
som kämpar mot rasism.
Expo säger att mannen
som spred filmen är högerextrem.
Mannen var hotfull och arg på killarna.
Han och Stegrud följde efter dem.
Killarna hade tidigare kallat honom
för horunge och nazist, säger mannen.
Jessica Stegrud jobbar
i Sveriges riksdag.
Nu tycker flera politiker
att Stegrud måste sluta i riksdagen.
En politiker kan inte göra
som hon har gjort, tycker de.
Jessica Stegrud säger
att hon filmade killarna
för att hon kände sig hotad.
Nu ska Sverigedemokraterna
prata med Stegrud om filmen.
Jessica Stegrud fick nyligen
kritik för en annan sak.
Det var för att hon skrivit på internet
om två kända politikers
utländska bakgrund.
8 SIDOR/TT
Vad betyder högerextrem?
- En högerextrem
person eller grupp
vill ofta ha starka ledare.
- De tycker att vissa människor
är mer värda än andra.
- De är emot invandring.
- De kan tycka att våld
är okej för att få makt.
- De tycker inte om demokrati,
eller att människor
ska ha lika rättigheter.
Alltså, killarna betedde sig provokativt och förolämpade mannen, men försvarar ändå sin rätt att inte bli filmade. Helt sjukt! De visar ju själva noll respekt för andra – tror de verkligen att de kan bete sig så?