Ny kritik mot politiker

Sverigedemokraten

Jessica Stegrud får kritik.

Hon var med

och filmade ett bråk mellan

en man och två killar.

Killarna ville inte bli filmade.

Mannen som Stegrud var med

spred sedan filmen på internet.

Det hände i somras.

Det här avslöjar organisationen

och tidningen Expo

som kämpar mot rasism.

Expo säger att mannen

som spred filmen är högerextrem.

Mannen var hotfull och arg på killarna.

Han och Stegrud följde efter dem.

Killarna hade tidigare kallat honom

för horunge och nazist, säger mannen.

Jessica Stegrud jobbar

i Sveriges riksdag.

Nu tycker flera politiker

att Stegrud måste sluta i riksdagen.

En politiker kan inte göra

som hon har gjort, tycker de.

Jessica Stegrud säger

att hon filmade killarna

för att hon kände sig hotad.

Nu ska Sverigedemokraterna

prata med Stegrud om filmen.

Jessica Stegrud fick nyligen

kritik för en annan sak.

Det var för att hon skrivit på internet

om två kända politikers

utländska bakgrund.

8 SIDOR/TT

TV4 visar filmen från händelsen.