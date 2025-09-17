Alla Väljare
Flera ministrar i regeringen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Politiker och kungafamiljen när riksdagen öppnade. Foto: Anders Wiklund/TT
Hanna Gunnarsson i Vänsterpartiet hade folkdräkt när riksdagen öppnade. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Politiker får ha jeans
Politikerna som jobbar i riksdagen
har särskilda regler för kläder.
Kläderna ska vara prydliga.
Prydlig brukar betyda
att något är fint och rent.
Politikerna ska ha
prydliga byxor eller kjolar,
en skjorta eller en blus.
Män ska ha kavaj.
Men de behöver inte
ha slips.
Kvinnor kan ha klänning.
En del politiker har undrat
om det är okej att ha jeans.
Nu står det i reglerna
att det är okej att ha
prydliga jeans i riksdagen.
Det skriver tidningen Göteborgs-Posten.
Men vad är prydliga jeans?
Det får politikerna själva bestämma.
Det säger Pernilla Edblom
som jobbar i riksdagen.
Om en politiker
inte klär sig bra i riksdagen
kan talmannen prata
med politikern om det.
Talmannen är ledare
för arbetet i riksdagen.
När riksdagen öppnar
efter sommaren kan politikerna också
ha på sig folkdräkt.
Politikerna får inte
ha jackor och andra ytterkläder
i riksdagen.
8 SIDOR/TT
17 september 2025
