Politiker får ha jeans

Politikerna som jobbar i riksdagen

har särskilda regler för kläder.

Kläderna ska vara prydliga.

Prydlig brukar betyda

att något är fint och rent.

Politikerna ska ha

prydliga byxor eller kjolar,

en skjorta eller en blus.

Män ska ha kavaj.

Men de behöver inte

ha slips.

Kvinnor kan ha klänning.

En del politiker har undrat

om det är okej att ha jeans.

Nu står det i reglerna

att det är okej att ha

prydliga jeans i riksdagen.

Det skriver tidningen Göteborgs-Posten.

Men vad är prydliga jeans?

Det får politikerna själva bestämma.

Det säger Pernilla Edblom

som jobbar i riksdagen.

Om en politiker

inte klär sig bra i riksdagen

kan talmannen prata

med politikern om det.

Talmannen är ledare

för arbetet i riksdagen.

När riksdagen öppnar

efter sommaren kan politikerna också

ha på sig folkdräkt.

Politikerna får inte

ha jackor och andra ytterkläder

i riksdagen.

