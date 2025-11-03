Mer pengar till politiker

Politikerna i riksdagen

får mer betalt nästa år.

De får 81 400 kronor i månaden.

Det är 2 900 kronor

mer i månaden.

Det är gruppen

arvodesnämnden

som bestämmer

hur mycket betalt

politikerna i riksdagen ska få.

De säger att höjningen

är ungefär lika

som höjningen för folk

som jobbar med vanliga jobb

och får lön.

I riksdagen jobbar 349 politiker.

Politikerna får pengar

för jobbet i riksdagen.

Men det kallas inte för lön,

det kallas arvode.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR