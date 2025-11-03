Alla Väljare
Mer pengar till politiker
Politikerna i riksdagen
får mer betalt nästa år.
De får 81 400 kronor i månaden.
Det är 2 900 kronor
mer i månaden.
Det är gruppen
arvodesnämnden
som bestämmer
hur mycket betalt
politikerna i riksdagen ska få.
De säger att höjningen
är ungefär lika
som höjningen för folk
som jobbar med vanliga jobb
och får lön.
I riksdagen jobbar 349 politiker.
Politikerna får pengar
för jobbet i riksdagen.
Men det kallas inte för lön,
det kallas arvode.
Jajamän bara ös på dom .vi som har byggt upp landet får leva på vatten och luft . Tycker politikerna borde göra något åt situationen. Vi har inte råd att gå till tandläkaren vi har inte råd att köpa ut våra mediciner. Vi har knappt pengar till att äta.vad säger våra kära politiker om det????
Snart får landets pensionärer konkurera med tiggarna som sitter vid affärerna för att kunna överleva.
Jag får i alla fall inte påökt
8 sidor jag undrar varför ni skriver ingenting om hemlösa finns många gamla bland dom .och nu när vintern nalkas vad görs för dessa starkare?
Jag tycker inte att politikerna ska ha mer I lön.höj lönerna till sjukvårdspersonal,det är dom som förtjänar påhöjning och pensionärer så klart.
Var inte så giriga. Finns ingen som svälter i Sverige. Obs menar inte fattiga, svenska pensionärer. De är de enda som förtjänar en höjning. De byggde upp landet. ❤️❤️❤️
Hej är det inte dax att ge mer pengar till pensionärerna snart? 🤔👎
tycker det är dax att våra politiker vaknar!!!😡😡😡ni har så ni klarar er ganska bra ekonomiskt tänk på oss gamla som har slitit sönder våra starckars kroppar. ge oss en dräglig pension som vi har förtjänat!!!!vem klarar sig på 13.300 kr i månaden? jag har en katt som behöver också mat.😽😽😽den färtjänar ett bra liv .
jag är så besviken på våra politiker så jag vet inte vilket parti jag ska rösta på nästa år.dom bara lovar och lovar.
Alltså de kan får förhöjning men alla andra också! Jag är sjuk-får inget av staten-har ett affär som tjänar lite pengar och ingen hopp i framtiden! Vi är båda sjuka med min man…vi gjorde 3 barn som arbetar och betalar skatt-
politikerna måste sluta tänka på ukraina och istället göra reformer och försköka hjälpa folk som knappt överlever! Det är många somär sjuka och klarar sig inte! Tiggare har mindre problem än jag har…😔😠
Jag är troende muslim men jag är sjuk!!! ibland jag ger en krona till röda korset…men det går inte mer så…regering måste tänka på sitt folk som är hungri-politikerna måste förstå hur allvarligt är det i Sverige…
Det är många som arbetar och ändå har inte råd att betala allt…barn lider…ungdomar lider…gammal folk lider…familjer lider…det är få människor i Sverige som har det bra, tyvärr!!!💛💙😔😴
Milena Sluta att ljuga. Vi kan alla känna. Finns ingen som lider i Sverige. Sverige är ett av de generösaste länderna i världen. Det finns ett återvandringsbidrag och det passar in perfekt på dig.