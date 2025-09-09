Regeringen vill sänka skatter

Sveriges regering

vill sänka flera skatter.

De vill sänka skatten

på arbete och pensioner.

De vill också sänka

skatten på sjukersättning

och aktivitetsersättning.

Det är pengar som ofta

går till personer med

funktionsnedsättningar.

För dem blir det 1 800 kronor

i sänkt skatt per år.

Regeringen vill också

sänka skatten på el

och göra förskolan billigare.

Men de vill inte

höja barnbidraget.

Det tycker partiet

Socialdemokraterna är dåligt.

Regeringens förslag

om skatter kommer

att kosta staten ungefär

30 miljarder kronor.

Det kommer många nyheter nu

om vad regeringen vill göra.

Det beror på att regeringens plan

för Sveriges pengar är på gång.

Hela planen kommer den 22 september.

