Alla Väljare
Simona Mohamsson, Elisabeth Svantesson och Ebba Busch från regeringen och Oscar Sjöstedt från Sverigedemokraterna. Foto: TT
Regeringen vill sänka skatter
Sveriges regering
vill sänka flera skatter.
De vill sänka skatten
på arbete och pensioner.
De vill också sänka
skatten på sjukersättning
och aktivitetsersättning.
Det är pengar som ofta
går till personer med
funktionsnedsättningar.
För dem blir det 1 800 kronor
i sänkt skatt per år.
Regeringen vill också
sänka skatten på el
och göra förskolan billigare.
Men de vill inte
höja barnbidraget.
Det tycker partiet
Socialdemokraterna är dåligt.
Regeringens förslag
om skatter kommer
att kosta staten ungefär
30 miljarder kronor.
Det kommer många nyheter nu
om vad regeringen vill göra.
Det beror på att regeringens plan
för Sveriges pengar är på gång.
Hela planen kommer den 22 september.
9 september 2025
För lite för sent. Om man får 1800 per år samtidigt som hyran höjs med 2000 per månad så står man ändå med förlust.
BRA! Men det räcker inte! Barnbidrag måste höjas och pensioner och mat och medicinerna måste blir billigare…folk klarar sig inte…igår jag såg en ny man som letade efter burkar….idag en tredjedel svältar…efter 5 år blir det halva Sverige!💛💙