Alla Väljare
Europaparlamentet i Bryssel i Belgien. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT
Så styrs EU
Europeiska unionen, EU,
är en organisation där många
länder i Europa är med.
EU har en egen flagga.
Den är blå med gula stjärnor.
De flesta av EUs kontor
ligger i Belgiens huvudstad Bryssel.
EU har en riksdag, en regering,
en domstol och en bank.
En särskild myndighet
kontrollerar att ingen fuskar med pengar.
Europaparlamentet är EUs riksdag.
Politikerna i parlamentet
är med och bestämmer
över alla nya lagar i EU.
Vart femte år röstar folken
i EU-länderna på vilka politiker
som ska jobba i parlamentet.
EU-kommissionen
brukar kallas för EUs regering.
EU-kommissionen
kommer med förslag till nya lagar
och ser till att lagarna
börjar gälla i alla EUs länder.
Varje land i EU har en politiker
i EU-kommissionen.
EU-ländernas egna regeringar
har stor makt i EU.
Precis som EUs riksdag
ska de godkänna alla nya lagar.
När ländernas ledare träffas
kallas det för EU-toppmöte.
När de ska bestämma
om särskilt viktiga frågor
måste alla ledare vara överens.
EU-domstolen ser till
att länderna följer EUs lagar.
I domstolen arbetar domare
från alla länderna i EU.
EUs bank heter
Europeiska centralbanken.
Banken sköter EUs ekonomiska politik
och bestämmer över EUs egna pengar, euro.
Tillsammans jobbar de olika delarna
för att EU ska fungera.
Ingen annanstans i världen
finns ett liknande
samarbete mellan länder.
8 SIDOR
24 september 2025