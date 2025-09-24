Alla Väljare

En stor sal där flera hundra politiker sitter i bänkar.

Europaparlamentet i Bryssel i Belgien. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Så styrs EU

Europeiska unionen, EU,
är en organisation där många
länder i Europa är med.

EU har en egen flagga.
Den är blå med gula stjärnor.
De flesta av EUs kontor
ligger i Belgiens huvudstad Bryssel.

EU har en riksdag, en regering,
en domstol och en bank.
En särskild myndighet
kontrollerar att ingen fuskar med pengar.

Europaparlamentet är EUs riksdag.
Politikerna i parlamentet
är med och bestämmer
över alla nya lagar i EU.

Vart femte år röstar folken
i EU-länderna på vilka politiker
som ska jobba i parlamentet.

EU-kommissionen
brukar kallas för EUs regering.
EU-kommissionen
kommer med förslag till nya lagar
och ser till att lagarna
börjar gälla i alla EUs länder.

Varje land i EU har en politiker
i EU-kommissionen.

EU-ländernas egna regeringar
har stor makt i EU.
Precis som EUs riksdag
ska de godkänna alla nya lagar.

När ländernas ledare träffas
kallas det för EU-toppmöte.

När de ska bestämma
om särskilt viktiga frågor
måste alla ledare vara överens.

EU-domstolen ser till
att länderna följer EUs lagar.
I domstolen arbetar domare
från alla länderna i EU.

EUs bank heter
Europeiska centralbanken.
Banken sköter EUs ekonomiska politik
och bestämmer över EUs egna pengar, euro.

Tillsammans jobbar de olika delarna
för att EU ska fungera.

Ingen annanstans i världen
finns ett liknande
samarbete mellan länder.

8 SIDOR

24 september 2025

