Så styrs EU

Europeiska unionen, EU,

är en organisation där många

länder i Europa är med.

EU har en egen flagga.

Den är blå med gula stjärnor.

De flesta av EUs kontor

ligger i Belgiens huvudstad Bryssel.

EU har en riksdag, en regering,

en domstol och en bank.

En särskild myndighet

kontrollerar att ingen fuskar med pengar.

Europaparlamentet är EUs riksdag.

Politikerna i parlamentet

är med och bestämmer

över alla nya lagar i EU.

Vart femte år röstar folken

i EU-länderna på vilka politiker

som ska jobba i parlamentet.

EU-kommissionen

brukar kallas för EUs regering.

EU-kommissionen

kommer med förslag till nya lagar

och ser till att lagarna

börjar gälla i alla EUs länder.

Varje land i EU har en politiker

i EU-kommissionen.

EU-ländernas egna regeringar

har stor makt i EU.

Precis som EUs riksdag

ska de godkänna alla nya lagar.

När ländernas ledare träffas

kallas det för EU-toppmöte.

När de ska bestämma

om särskilt viktiga frågor

måste alla ledare vara överens.

EU-domstolen ser till

att länderna följer EUs lagar.

I domstolen arbetar domare

från alla länderna i EU.

EUs bank heter

Europeiska centralbanken.

Banken sköter EUs ekonomiska politik

och bestämmer över EUs egna pengar, euro.

Tillsammans jobbar de olika delarna

för att EU ska fungera.

Ingen annanstans i världen

finns ett liknande

samarbete mellan länder.

