EU har en egen flagga. Foto: Janerik Henriksson/TT
Vad är EU?
Sverige är med i
Europeiska unionen, EU.
Det är en organisation
där många länder i Europa är med.
Idén att starta EU
kom efter andra världskriget.
Flera länder som krigat
ville börja samarbeta.
De ville köpa och sälja
saker av varandra.
Det skulle hindra
ett nytt stort krig i Europa.
I dag har samarbetet vuxit.
EU har gemensamma lagar
och regler för många olika saker.
Länderna samarbetar om jordbruk,
fiske, klimatet, flyktingar,
att lösa brott och andra saker.
EU har egna pengar
som heter euro.
Över hälften av länderna
i EU använder euro.
I Sverige röstade folket
nej till euro år 2003.
Vi har fortsatt att använda
svenska kronor.
Flera länder med euro
har haft ekonomiska kriser.
Ländernas ekonomi blev då
ett problem för hela EU.
I Storbritannien var många människor
väldigt missnöjda med EU.
År 2016 röstade de ja
till att lämna EU.
Att lämna EU var krångligt.
Det tog flera år
att ändra i lagar och regler.
Det är första gången
ett land lämnar EU.
Vart femte år
är det val till EUs riksdag,
Europaparlamentet.
Då får flera hundra miljoner
människor i Europa rösta.
I Sverige finns det år 2025
inget parti i riksdagen som vill
lämna Europeiska unionen, EU.
8 SIDOR
24 september 2025