Vad är EU?

Sverige är med i

Europeiska unionen, EU.

Det är en organisation

där många länder i Europa är med.

Idén att starta EU

kom efter andra världskriget.

Flera länder som krigat

ville börja samarbeta.

De ville köpa och sälja

saker av varandra.

Det skulle hindra

ett nytt stort krig i Europa.

I dag har samarbetet vuxit.

EU har gemensamma lagar

och regler för många olika saker.

Länderna samarbetar om jordbruk,

fiske, klimatet, flyktingar,

att lösa brott och andra saker.

EU har egna pengar

som heter euro.

Över hälften av länderna

i EU använder euro.

I Sverige röstade folket

nej till euro år 2003.

Vi har fortsatt att använda

svenska kronor.

Flera länder med euro

har haft ekonomiska kriser.

Ländernas ekonomi blev då

ett problem för hela EU.

I Storbritannien var många människor

väldigt missnöjda med EU.

År 2016 röstade de ja

till att lämna EU.

Att lämna EU var krångligt.

Det tog flera år

att ändra i lagar och regler.

Det är första gången

ett land lämnar EU.

Vart femte år

är det val till EUs riksdag,

Europaparlamentet.

Då får flera hundra miljoner

människor i Europa rösta.

I Sverige finns det år 2025

inget parti i riksdagen som vill

lämna Europeiska unionen, EU.

