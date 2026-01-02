Alla Väljare
Många hus är förstörda i Gaza. Människor behöver mycket hjälp för att kunna leva. Bilden är från den 30 december år 2025. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Sverige hjälper Gaza
Det är paus i kriget
mellan Israel
och gruppen Hamas
i området Gaza.
Men det är mycket svårt
för människor i Gaza.
Människor behöver hjälp
med skydd, sängar, mat,
mediciner och mycket annat.
Över en miljon människor
behöver hjälp just nu.
Det är bråttom.
Det skriver Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
i ett brev till Israel.
Hon har skrivit brevet
tillsammans med åtta andra länder.
Alla kräver att Israel
ska se till att organisationer
som hjälper människor
ska kunna jobba i Gaza.
De kräver att Israel
öppnar fler vägar in i Gaza.
Sverige ska fortsätta
att hjälpa människor i Gaza.
Sverige ska ge 800 miljoner kronor
under år 2026.
Det har regeringen bestämt.
Olika organisationer
som hjälper folk i Gaza
ska få pengarna.
Det är inte bestämt
vilka organisationer
som får pengar än.
2 januari 2026
