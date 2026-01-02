Sverige hjälper Gaza

Det är paus i kriget

mellan Israel

och gruppen Hamas

i området Gaza.

Men det är mycket svårt

för människor i Gaza.

Människor behöver hjälp

med skydd, sängar, mat,

mediciner och mycket annat.

Över en miljon människor

behöver hjälp just nu.

Det är bråttom.

Det skriver Sveriges minister

Maria Malmer Stenergard

i ett brev till Israel.

Hon har skrivit brevet

tillsammans med åtta andra länder.

Alla kräver att Israel

ska se till att organisationer

som hjälper människor

ska kunna jobba i Gaza.

De kräver att Israel

öppnar fler vägar in i Gaza.

Sverige ska fortsätta

att hjälpa människor i Gaza.

Sverige ska ge 800 miljoner kronor

under år 2026.

Det har regeringen bestämt.

Olika organisationer

som hjälper folk i Gaza

ska få pengarna.

Det är inte bestämt

vilka organisationer

som får pengar än.

8 SIDOR/TT