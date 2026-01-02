Alla Väljare

Två personer går på en torr väg. Det är förstörda hus intill.

Många hus är förstörda i Gaza. Människor behöver mycket hjälp för att kunna leva. Bilden är från den 30 december år 2025. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT

Sverige hjälper Gaza

Det är paus i kriget
mellan Israel
och gruppen Hamas
i området Gaza.

Men det är mycket svårt
för människor i Gaza.
Människor behöver hjälp
med skydd, sängar, mat,
mediciner och mycket annat.

Över en miljon människor
behöver hjälp just nu.
Det är bråttom.
Det skriver Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
i ett brev till Israel.

Hon har skrivit brevet
tillsammans med åtta andra länder.
Alla kräver att Israel
ska se till att organisationer
som hjälper människor
ska kunna jobba i Gaza.
De kräver att Israel
öppnar fler vägar in i Gaza.

Sverige ska fortsätta
att hjälpa människor i Gaza.
Sverige ska ge 800 miljoner kronor
under år 2026.
Det har regeringen bestämt.

Olika organisationer
som hjälper folk i Gaza
ska få pengarna.
Det är inte bestämt
vilka organisationer
som får pengar än.

8 SIDOR/TT

2 januari 2026

2 kommentarer
  1. . skriver:
    2 januari, 2026 kl. 11:38

    och ni som gnäller på att Sverige inte hjälper borde skämmas.bra sverige tack.😍😍

    Svara
  2. Anonym skriver:
    2 januari, 2026 kl. 21:57

    Förlåt om jag är okunnig. Hur hjälper pengar om de inte har tillgång till mat i landet?

    Svara
