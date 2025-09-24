Vad gör regeringen?

Vart fjärde år

är det val i Sverige.

Efter valet bestämmer riksdagen

vem som ska bli statsminister.

Statsministern bildar regering.

Regeringen styr Sverige.

Statsministern

är ledare för regeringen.

Statsministern väljer vilka personer

som ska vara ministrar i regeringen.

Regeringen har ett eget kontor,

Regeringskansliet.

De som jobbar där

hjälper regeringen att göra förslag.

Regeringens kontor

har flera olika departement.

Departementen jobbar med

olika frågor som kultur,

utbildning och lagar.

Varje år gör regeringen

en plan för Sveriges pengar, en budget.

Där står hur mycket skatt vi ska betala

och hur pengarna ska användas.

Regeringen planerar

hur mycket av pengarna

som ska gå till sjuka människor,

poliser, miljö och mycket annat.

Politikerna i riksdagen

röstar ja eller nej till regeringens plan.

Ett annat stort jobb för regeringen

är att föreslå nya lagar.

Politikerna i riksdagen

röstar ja eller nej till förslagen.

Regeringen styr över

Sveriges alla myndigheter.

Till exempel har regeringen bestämt

att Myndigheten för tillgängliga medier

ska göra tidningen 8 Sidor.

8 SIDOR