Alla Väljare

Regeringens hus i Stockholm som ligger vid vattnet.

Regeringens kontor i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

Vad gör regeringen?

Vart fjärde år
är det val i Sverige.

Efter valet bestämmer riksdagen
vem som ska bli statsminister.
Statsministern bildar regering.
Regeringen styr Sverige.

Statsministern
är ledare för regeringen.
Statsministern väljer vilka personer
som ska vara ministrar i regeringen.

Regeringen har ett eget kontor,
Regeringskansliet.
De som jobbar där
hjälper regeringen att göra förslag.

Regeringens kontor
har flera olika departement.
Departementen jobbar med
olika frågor som kultur,
utbildning och lagar.

Varje år gör regeringen
en plan för Sveriges pengar, en budget.
Där står hur mycket skatt vi ska betala
och hur pengarna ska användas.

Regeringen planerar
hur mycket av pengarna
som ska gå till sjuka människor,
poliser, miljö och mycket annat.
Politikerna i riksdagen
röstar ja eller nej till regeringens plan.

Ett annat stort jobb för regeringen
är att föreslå nya lagar.
Politikerna i riksdagen
röstar ja eller nej till förslagen.

Regeringen styr över
Sveriges alla myndigheter.
Till exempel har regeringen bestämt
att Myndigheten för tillgängliga medier
ska göra tidningen 8 Sidor.

8 SIDOR

24 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
