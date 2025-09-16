Alla Väljare

Kuvert med röstkort i.

Den som är god man åt en person måste ge röstkortet till den personen. Röstkortet kommer med posten. Foto: TT

Vissa kan inte rösta

På söndag den 21 september
är det val till kyrkan i Sverige,
kyrkoval.

Kyrkan i Sverige har
över fem miljoner medlemmar.
Den som är 16 år eller äldre
får rösta.

Men alla kan inte rösta.
En del personer med intellektuella
funktionsnedsättningar hindras
från att rösta i kyrkans val.
Det berättar Sveriges Radio.

Det är olika organisationer
som larmar om det.
De jobbar med rättigheter
för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar.

Ofta beror det på att
personernas gode män
inte ger röstkortet till personen
de jobbar för.
De tror inte att personen
kan rösta.

Men den som är god man
och tar hand om posten
åt en annan person
måste ge röstkortet
till den personen.

Det går att rösta utan röstkort.
Ta med dig legitimation.
Och prata med någon
i röstlokalen.

8 SIDOR

Ska du rösta i kyrkovalet?
Skriv gärna en kommentar.

Vad är god man?

  • Den som är god man åt någon
    hjälper den personen
    med ekonomi, avtal
    och att prata eller mejla
    med myndigheter.
  • Det är en domstol
    som godkänner vem
    som blir god man.

16 september 2025

  1. Bebi Peggy skriver:
    16 september, 2025 kl. 10:35

    Jag kan inte rösta, eftersom jag inte längre är medlem i Svenska Kyrkan. Jag lämnade kyrkan för 20 år sedan.

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:07

    Den sjätte stick låter konstigt…är det inte där gramatisk fel???

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:08

    NEJ, jag förstå inte vad är det! Jag är muslim!🙂💛💙

    Svara
  4. Annika Drougge skriver:
    16 september, 2025 kl. 13:33

    Ja vi är tre stycken i vår kurs Demokrati i din vardag och i samhället, som ska rösta i kyrkovalet nu på söndag.

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 15:32

    Islam är en religion och kritisera inte! Idag princip av Islam behåller Turkiet!🥰

    Svara
  6. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 15:34

    Men det är bra kanske att folk väljer här vem vill styra och bestämma i kyrka-så är det inte i andra länder!!!🙂😎💛💙

    Svara
  7. Mikael skriver:
    16 september, 2025 kl. 17:40

    Jag kritiserar vem jag vill och vad jag vill. Det är det som kallas yttrandefrihet.
    Utbilda dig eller läs på.

    Svara
  8. H skriver:
    16 september, 2025 kl. 21:30

    Mer man är religiös desto mer man är dum i huvudet, eller tänker mindre.
    USA, EU, Turkiet är sekulär regering, medan Afghanistan är religiös.

    Svara
