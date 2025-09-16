Vissa kan inte rösta

På söndag den 21 september

är det val till kyrkan i Sverige,

kyrkoval.

Kyrkan i Sverige har

över fem miljoner medlemmar.

Den som är 16 år eller äldre

får rösta.

Men alla kan inte rösta.

En del personer med intellektuella

funktionsnedsättningar hindras

från att rösta i kyrkans val.

Det berättar Sveriges Radio.

Det är olika organisationer

som larmar om det.

De jobbar med rättigheter

för personer med intellektuella

funktionsnedsättningar.

Ofta beror det på att

personernas gode män

inte ger röstkortet till personen

de jobbar för.

De tror inte att personen

kan rösta.

Men den som är god man

och tar hand om posten

åt en annan person

måste ge röstkortet

till den personen.

Det går att rösta utan röstkort.

Ta med dig legitimation.

Och prata med någon

i röstlokalen.

8 SIDOR

Ska du rösta i kyrkovalet?

Skriv gärna en kommentar.