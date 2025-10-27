Bråk om nästa regering

Det är mycket bråk om

hur en regering ska se ut

efter valet nästa år.

Partierna Liberalerna

och Sverigedemokraterna

är inte överens.

Liberalerna vill inte

att Sverigedemokraterna

ska få sitta med i regeringen

efter valet nästa år.

Liberalerna tänker inte

säga ja till Moderaternas ledare

Ulf Kristersson som statsminister

om han säger ja till

Sverigedemokraterna

i en regering.

Det säger Liberalernas ledare

Simona Mohamsson.

Sverigedemokraterna

röstar inte ja till

Kristersson som statsminister

om partiet inte får ha

ministrar i regeringen.

Det säger partiets ledare

Jimmie Åkesson.

Nu ska partierna i regeringen

ha ett särskilt möte före jul

med Sverigedemokraterna.

Det är statsminister

Ulf Kristersson som har bestämt

att det ska vara ett möte.

Mötet ska handla om

hur partierna kan komma överens

om politiken efter nästa val.

I dag är det Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna

som är med i regeringen.

De jobbar ihop med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT