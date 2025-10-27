Alla Väljare
Simona Mohamsson är ledare för Liberalerna. Jimmie Åkesson är ledare från Sverigedemokraterna. Foton: Caisa Rasmussen/TT
Bråk om nästa regering
Det är mycket bråk om
hur en regering ska se ut
efter valet nästa år.
Partierna Liberalerna
och Sverigedemokraterna
är inte överens.
Liberalerna vill inte
att Sverigedemokraterna
ska få sitta med i regeringen
efter valet nästa år.
Liberalerna tänker inte
säga ja till Moderaternas ledare
Ulf Kristersson som statsminister
om han säger ja till
Sverigedemokraterna
i en regering.
Det säger Liberalernas ledare
Simona Mohamsson.
Sverigedemokraterna
röstar inte ja till
Kristersson som statsminister
om partiet inte får ha
ministrar i regeringen.
Det säger partiets ledare
Jimmie Åkesson.
Nu ska partierna i regeringen
ha ett särskilt möte före jul
med Sverigedemokraterna.
Det är statsminister
Ulf Kristersson som har bestämt
att det ska vara ett möte.
Mötet ska handla om
hur partierna kan komma överens
om politiken efter nästa val.
I dag är det Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna
som är med i regeringen.
De jobbar ihop med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2025
jag gillar inte mohamsson hoppas dom byter ut henne mot ngn bättre