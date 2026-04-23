    Ebba Busch är ledare för partiet Kristdemokraterna. Foto: Jessica Gow/TT

    En man jobbar med renar i de svenska fjällen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hon pratar om samer

Samerna är ett urfolk.
De har särskilda
rättigheter i Sverige.

Det handlar bland annat
om rätt att använda sitt
språk och sin kultur.
Det handlar också om
rätten att ha renar.

Alla samer som är med
i en by får sköta renar.
De får använda mark
och vatten för det.

Men renarna tar mycket
plats i norra Sverige.
Det vill partiet
Kristdemokraterna ändra på.
De vill att det
ska vara färre renar.

– Rätten att ha renar
är inte rimlig.
Renarna är i vägen
för många andra människor.

Det skriver
Kristdemokraternas
ledare Ebba Busch.

Hon vill att staten
ska bestämma över marken
där det finns renar.

Då kan det bli plats
för andra människor
att jaga och fiska där.
Det kan också bli mer
plats för gruvor
och kraftverk.

I dag hjälper staten
samerna med pengar
för att sköta renarna.
Kristdemokraterna vill
minska det stödet.
De vill att pengarna
i stället går till
samernas kultur.

Matti Blind Berg är
ledare för Svenska
samernas riksförbund.
Han är kritisk.

Förslaget är bara bra
för företag som vill
tjäna pengar på naturen.
Men det är samerna
som får betala, säger han.

Även Miljöpartiet är kritiska.

– Renarna är en
mycket viktig del
av samisk kultur.
Trots att samernas
rättigheter skyddas
av lagar har de
gång på gång
fått lämna plats
för andra saker.

Det säger Jan Riise
från Miljöpartiet.

8 SIDOR/TT

23 april 2026

3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:00

    LÄMNA DE IFRED!😔

  2. Maja skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:36

    JA LÄMNA DE I FRED!!

  3. A skriver:
    23 april, 2026 kl. 14:45

    Världen förändras och samernas liv också.

