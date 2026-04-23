Hon pratar om samer

Samerna är ett urfolk.

De har särskilda

rättigheter i Sverige.

Det handlar bland annat

om rätt att använda sitt

språk och sin kultur.

Det handlar också om

rätten att ha renar.

Alla samer som är med

i en by får sköta renar.

De får använda mark

och vatten för det.

Men renarna tar mycket

plats i norra Sverige.

Det vill partiet

Kristdemokraterna ändra på.

De vill att det

ska vara färre renar.

– Rätten att ha renar

är inte rimlig.

Renarna är i vägen

för många andra människor.

Det skriver

Kristdemokraternas

ledare Ebba Busch.

Hon vill att staten

ska bestämma över marken

där det finns renar.

Då kan det bli plats

för andra människor

att jaga och fiska där.

Det kan också bli mer

plats för gruvor

och kraftverk.

I dag hjälper staten

samerna med pengar

för att sköta renarna.

Kristdemokraterna vill

minska det stödet.

De vill att pengarna

i stället går till

samernas kultur.

Matti Blind Berg är

ledare för Svenska

samernas riksförbund.

Han är kritisk.

Förslaget är bara bra

för företag som vill

tjäna pengar på naturen.

Men det är samerna

som får betala, säger han.

Även Miljöpartiet är kritiska.

– Renarna är en

mycket viktig del

av samisk kultur.

Trots att samernas

rättigheter skyddas

av lagar har de

gång på gång

fått lämna plats

för andra saker.

Det säger Jan Riise

från Miljöpartiet.

8 SIDOR/TT