Fler kommuner säger nej

Fler invandrare som

vill lämna Sverige ska få hjälp

med att flytta tillbaka

till länderna de kom ifrån.

Det vill regeringen och partiet

Sverigedemokraterna.

De har skickat brev till

Sveriges kommuner om det.

De vill prata om

hur kommunerna kan

hjälpa till med det arbetet.

Regeringen vill höja bidraget

för invandrare som vill lämna Sverige,

återvandringsbidraget.

Det kan börja gälla nästa år.

Jokkmokks kommun

i norra Sverige har sagt nej

till att samarbeta med

regeringen om återvandring.

Det har nu fler kommuner gjort.

Några är Växjö, Malmö, Lund,

Ljusnarsberg, Härjedalen, Jokkmokk,

Östersund, Gällivare och Kiruna.

– Vi vill inte att människor

ska flytta härifrån,

varken till Somalia eller Stockholm.

Vi vill ha kvar människor i Växjö.

Det säger Malin Lauber

till tidningen Aftonbladet.

Hon är socialdemokratisk

politiker i Växjö kommun.

Pernilla Tornéus är politiker

för Moderaterna i Växjö.

Hon tycker att kommunerna

som säger nej

tolkar brevet fel.

Det handlar inte om att folk

inte ska känna sig välkomna.

Det handlar om att de som vill

lämna Sverige ska få hjälp med det.

Det säger Pernilla Tornéus

till Aftonbladet.

