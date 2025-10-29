Alla Väljare
Malin Lauber är socialdemokrat och politiker i Växjö. Foto: Daniel K Johansson
Fler kommuner säger nej
Fler invandrare som
vill lämna Sverige ska få hjälp
med att flytta tillbaka
till länderna de kom ifrån.
Det vill regeringen och partiet
Sverigedemokraterna.
De har skickat brev till
Sveriges kommuner om det.
De vill prata om
hur kommunerna kan
hjälpa till med det arbetet.
Regeringen vill höja bidraget
för invandrare som vill lämna Sverige,
återvandringsbidraget.
Det kan börja gälla nästa år.
Jokkmokks kommun
i norra Sverige har sagt nej
till att samarbeta med
regeringen om återvandring.
Det har nu fler kommuner gjort.
Några är Växjö, Malmö, Lund,
Ljusnarsberg, Härjedalen, Jokkmokk,
Östersund, Gällivare och Kiruna.
– Vi vill inte att människor
ska flytta härifrån,
varken till Somalia eller Stockholm.
Vi vill ha kvar människor i Växjö.
Det säger Malin Lauber
till tidningen Aftonbladet.
Hon är socialdemokratisk
politiker i Växjö kommun.
Pernilla Tornéus är politiker
för Moderaterna i Växjö.
Hon tycker att kommunerna
som säger nej
tolkar brevet fel.
Det handlar inte om att folk
inte ska känna sig välkomna.
Det handlar om att de som vill
lämna Sverige ska få hjälp med det.
Det säger Pernilla Tornéus
till Aftonbladet.
8 SIDOR
29 oktober 2025
Tycker ändå att de som inte sköter sig eller lär sig tillräckligt bra svenska ska tillbaka till hemländerna!
Hej Vinne!
Det här handlar om att hjälpa
personer som vill lämna Sverige.
Inte att tvinga människor.
Det säger regeringen.
Hälsningar från 8 Sidor
Varför de kom till Sverige, då???
Hej Luisa!
Det finns olika skäl till
att människor kommer till Sverige.
En del kanske kom för att det
var krig i deras land.
Om kriget är slut kanske
en del vill åka tillbaka.
Till exempel.
Hälsningar från 8 Sidor
Håller med vinnie.
Men om man flyr till Sverige för att det är krig i sitt hemland, då ska man väl inte göra några allvarliga brott eller brott som kan vara farliga och till och med dödliga. Det är vad jag tycker. Men de som sköter sig får vara kvar om de vill men inte de som ej sköter sig, tycker jag.