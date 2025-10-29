Alla Väljare

Hon har röd kavaj.

Malin Lauber är socialdemokrat och politiker i Växjö. Foto: Daniel K Johansson

Fler kommuner säger nej

Fler invandrare som
vill lämna Sverige ska få hjälp
med att flytta tillbaka
till länderna de kom ifrån.
Det vill regeringen och partiet
Sverigedemokraterna.

De har skickat brev till
Sveriges kommuner om det.
De vill prata om
hur kommunerna kan
hjälpa till med det arbetet.

Regeringen vill höja bidraget
för invandrare som vill lämna Sverige,
återvandringsbidraget.
Det kan börja gälla nästa år.

Jokkmokks kommun
i norra Sverige har sagt nej
till att samarbeta med
regeringen om återvandring.

Det har nu fler kommuner gjort.
Några är Växjö, Malmö, Lund,
Ljusnarsberg, Härjedalen, Jokkmokk,
Östersund, Gällivare och Kiruna.

– Vi vill inte att människor
ska flytta härifrån,
varken till Somalia eller Stockholm.
Vi vill ha kvar människor i Växjö.

Det säger Malin Lauber
till tidningen Aftonbladet.
Hon är socialdemokratisk
politiker i Växjö kommun.

Pernilla Tornéus är politiker
för Moderaterna i Växjö.
Hon tycker att kommunerna
som säger nej
tolkar brevet fel.

Det handlar inte om att folk
inte ska känna sig välkomna.
Det handlar om att de som vill
lämna Sverige ska få hjälp med det.
Det säger Pernilla Tornéus
till Aftonbladet.

8 SIDOR

Regeringen vill höja bidrag

  • Regeringen vill höja bidraget
    till invandrare som vill lämna Sverige.
    En invandrare som lämnar Sverige
    kan få 350 tusen kronor.
    En familj kan få upp till 600 tusen kronor.
    Regeringen vill att det ska börja gälla nästa år.
  • Regeringen lät en expert
    undersöka förslaget.
    Experten sa att det
    vore dåligt att höja bidraget.
    Bidraget kan få människor
    att känna att de inte är
    välkomna i Sverige, sa experten.
  • Bidraget kallas återvandringsbidrag.
Två resväskor på en perrong. Regeringen vill att fler lämnar Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

29 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 10:09

    Tycker ändå att de som inte sköter sig eller lär sig tillräckligt bra svenska ska tillbaka till hemländerna!

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 oktober, 2025 kl. 11:29

      Hej Vinne!

      Det här handlar om att hjälpa
      personer som vill lämna Sverige.
      Inte att tvinga människor.
      Det säger regeringen.

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 10:39

    Varför de kom till Sverige, då???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 oktober, 2025 kl. 11:31

      Hej Luisa!

      Det finns olika skäl till
      att människor kommer till Sverige.

      En del kanske kom för att det
      var krig i deras land.
      Om kriget är slut kanske
      en del vill åka tillbaka.
      Till exempel.

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. V skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 11:19

    Håller med vinnie.

    Svara
  4. Vinne skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 11:38

    Men om man flyr till Sverige för att det är krig i sitt hemland, då ska man väl inte göra några allvarliga brott eller brott som kan vara farliga och till och med dödliga. Det är vad jag tycker. Men de som sköter sig får vara kvar om de vill men inte de som ej sköter sig, tycker jag.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar