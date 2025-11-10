Mer pengar för att flytta

Invandrare som flyttar

från Sverige ska få ett bidrag

på 350 tusen kronor.

Det har regeringen bestämt.

Det nya bidraget

ska börja gälla

den 1 januari 2026.

Den som har fått tillstånd

att stanna i Sverige,

kan få bidraget för att flytta.

Bidraget heter återvandringsbidrag.

Pengarna ska hjälpa

den som flyttar

att betala resan

och starta livet

i det nya landet.

Tidigare var bidraget

10 tusen kronor för vuxna.

Nu blir det 350 tusen för vuxna

och 25 tusen för barn.

En familj ska som mest

kunna få 600 tusen kronor.

Myndigheten Arbetsförmedlingen

är kritisk till höjningen av bidraget.

De varnar för att människor

som behövs på jobb i Sverige

kan flytta

Men ministern Johan Forssell

tror att Arbetsförmedlingen har fel.

Han tror att det mest

kommer att vara folk

som inte har jobb som flyttar.

Det säger han till Sveriges Radio.

