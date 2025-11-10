Alla Väljare
Ett flygplan på flygplatsen Arlanda. Foto: TT
Mer pengar för att flytta
Invandrare som flyttar
från Sverige ska få ett bidrag
på 350 tusen kronor.
Det har regeringen bestämt.
Det nya bidraget
ska börja gälla
den 1 januari 2026.
Den som har fått tillstånd
att stanna i Sverige,
kan få bidraget för att flytta.
Bidraget heter återvandringsbidrag.
Pengarna ska hjälpa
den som flyttar
att betala resan
och starta livet
i det nya landet.
Tidigare var bidraget
10 tusen kronor för vuxna.
Nu blir det 350 tusen för vuxna
och 25 tusen för barn.
En familj ska som mest
kunna få 600 tusen kronor.
Myndigheten Arbetsförmedlingen
är kritisk till höjningen av bidraget.
De varnar för att människor
som behövs på jobb i Sverige
kan flyttaRegeringen dröjde med papper
Men ministern Johan Forssell
tror att Arbetsförmedlingen har fel.
Han tror att det mest
kommer att vara folk
som inte har jobb som flyttar.
Det säger han till Sveriges Radio.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
10 november 2025
varifrån tas dessa pengar vet ni det 8 sidor?
Hej!
Pengarna kommer från
regeringens plan
för Sveriges pengar.
Det är myndigheten
Migrationsverket som
ska betala ut bidragen.
Hälsningar,
8 Sidor
fel, pengarna är år skatt, de borde investera för att ge de jobb istället för det här slöseriet.
Varför ge folk pengar när de ska flytta eller bli utskickade från Sverige? Oavsett barn eller vuxna, varför pengar och varför så mycket pengar? Kan inte Sverige fokusera mer på oss själva och hur Sverige ska se ut i framtiden och ändra på allt som blir problem i nutiden så Sverige blir både bättre framåt och i framtiden??