Roland Boman är ledare i Jokkmokks kommun. Han säger nej till att få människor att lämna kommunen. Foto: Pressbild/Jokkmokks kommun
Jokkmokk säger nej
Regeringen vill att fler
människor ska åka tillbaka
till länderna som de kommer ifrån.
Regeringen har skrivit
ett brev om det
till kommunerna.
De vill att kommunerna
hjälper till för att få
människor att åka tillbaka.
Jokkmokks kommun
ligger i Norrbottens län.
De har fått brevet.
– Tack, men nej tack.
Så skriver Roland Boman
i ett brev tillbaka till regeringen.
Han är politiker
och ledare i kommunen.
Han tycker inte om
regeringens politik.
Han säger att politiken
gör skillnad på människor.
Så vill inte han
att Sverige ska vara.
Det bor ungefär 4 700 människor
i Jokkmokks kommun.
Roland Boman säger
att kommunen behöver alla.
Alla människor är
lika mycket värda, säger han.
Johan Forssell är minister i regeringen.
Han säger att kommuner
inte måste jobba för att människor
ska lämna Sverige.
Men många kommuner vill göra det
och tycker det är bra, säger han.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2025
tycker det är bra att dom som inte vill anpassa sig och dom som bara gnäller hela tiden på att Sverige är ett skit land,ska åka tillbaka där dom kommer ifrån.
Förstår inte riktigt – gäller det dem som vistas här illegalt, eller alla?
Hej!
Det gäller den som själv
vill flytta tillbaka
till landet den kommer ifrån.
Hälsningar,
8 Sidor