Jokkmokk säger nej

Regeringen vill att fler

människor ska åka tillbaka

till länderna som de kommer ifrån.

Regeringen har skrivit

ett brev om det

till kommunerna.

De vill att kommunerna

hjälper till för att få

människor att åka tillbaka.

Jokkmokks kommun

ligger i Norrbottens län.

De har fått brevet.

– Tack, men nej tack.

Så skriver Roland Boman

i ett brev tillbaka till regeringen.

Han är politiker

och ledare i kommunen.

Han tycker inte om

regeringens politik.

Han säger att politiken

gör skillnad på människor.

Så vill inte han

att Sverige ska vara.

Det bor ungefär 4 700 människor

i Jokkmokks kommun.

Roland Boman säger

att kommunen behöver alla.

Alla människor är

lika mycket värda, säger han.

Johan Forssell är minister i regeringen.

Han säger att kommuner

inte måste jobba för att människor

ska lämna Sverige.

Men många kommuner vill göra det

och tycker det är bra, säger han.

