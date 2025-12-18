Alla Väljare
Kommunens hus i Jokkmokk. Foto: Paul Wennerholm/TT
SD slutar i Jokkmokk
Partiet Sverigedemokraterna, SD,
slutar i Jokkmokk.
Det händer efter bråk
med en politiker
från samma parti i riksdagen.
Jokkmokks kommun
var en av de första i landet
som sa nej till att samarbeta
med regeringen om återvandring.
Regeringen vill att fler människor
ska åka tillbaka till länderna
som de kommer ifrån.
De vill att fler ska återvandra.
Regeringen bad flera kommuner
om hjälp med det.
Men Jokkmokks kommun svarade nej.
De vill inte hjälpa till
att få folk att lämna Sverige.
Kommunens ledare säger
att alla människor
behövs i Jokkmokk.
Ludvig Aspling är politiker
för Sverigedemokraterna
i riksdagen.
Han protesterade
mot Jokkmokk på sajten X.
Han säger att han vill att staten
stoppar bidrag till
Jokkmokks kommun.
Folk i Jokkmokk
protesterade då mot
Sverigedemokraterna.
Partiets politiker i Jokkmokk
blev då arga på Ludvig Aspling.
– Det kommer inte att finnas
någon som röstar
på Sverigedemokraterna
i Jokkmokk efter det här.
Det säger Mats Tikka till SVT.
Han har varit en av ledarna
för Sverigedemokraterna
i Jokkmokk.
8 SIDOR/TT
Jokkmokk
- Jokkmokk ligger i området Lappland
i norra Sverige.
- Ungefär 4 700 människor
bor i kommunen.
18 december 2025