Partiet Sverigedemokraterna, SD,

slutar i Jokkmokk.

Det händer efter bråk

med en politiker

från samma parti i riksdagen.

Jokkmokks kommun

var en av de första i landet

som sa nej till att samarbeta

med regeringen om återvandring.

Regeringen vill att fler människor

ska åka tillbaka till länderna

som de kommer ifrån.

De vill att fler ska återvandra.

Regeringen bad flera kommuner

om hjälp med det.

Men Jokkmokks kommun svarade nej.

De vill inte hjälpa till

att få folk att lämna Sverige.

Kommunens ledare säger

att alla människor

behövs i Jokkmokk.

Ludvig Aspling är politiker

för Sverigedemokraterna

i riksdagen.

Han protesterade

mot Jokkmokk på sajten X.

Han säger att han vill att staten

stoppar bidrag till

Jokkmokks kommun.

Folk i Jokkmokk

protesterade då mot

Sverigedemokraterna.

Partiets politiker i Jokkmokk

blev då arga på Ludvig Aspling.

– Det kommer inte att finnas

någon som röstar

på Sverigedemokraterna

i Jokkmokk efter det här.

Det säger Mats Tikka till SVT.

Han har varit en av ledarna

för Sverigedemokraterna

i Jokkmokk.

