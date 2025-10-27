Alla Väljare
Ulf Kristersson på Moderaternas möte i Västerås. Foto: Christine Olsson/TT
Hård politik mot invandrare
Partiet Moderaterna
är det största partiet
i Sveriges regering.
Förra veckan hade partiet
ett möte i Västerås.
De pratade om vilken politik
de vill ha inför valet nästa år.
Moderaterna har redan
sänkt skatterna i Sverige.
Och de vill sänka
skatterna ännu mer.
Moderaterna vill också
ha en hårdare politik
mot invandrare.
De vill ha en minimal
invandring av flyktingar
till Sverige.
Partiet vill också att folk
som kommer till Sverige
ska skriva på ett kontrakt.
Där ska de lova att följa lagen,
lära sig svenska och söka arbete.
De ska också lova att leva efter
Sveriges grundläggande värderingar,
säger Moderaterna.
Annars får de inte stanna i Sverige.
En annan sak som partiet
vill är att även gamla
människor ska få undersöka
sina bröst för cancer.
Ulf Kristersson är ledare
för Moderaterna.
Han är också ledare för
regeringen, statsminister.
Mycket bra förslag tycker jag. Äntligen händer det något. Heja ulf jag kommer att rösta på dig igen. Fantastisk bra stadsminister.
Undrar om han kommer verkligen att göra det om han blir vald igen
Vi får se anonym i januari om det blir nån 10 tandvård för 67 plusare. Det har dom lovat ,och blir det inte det så röstar jag på någon annan parti