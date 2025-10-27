Hård politik mot invandrare

Partiet Moderaterna

är det största partiet

i Sveriges regering.

Förra veckan hade partiet

ett möte i Västerås.

De pratade om vilken politik

de vill ha inför valet nästa år.

Moderaterna har redan

sänkt skatterna i Sverige.

Och de vill sänka

skatterna ännu mer.

Moderaterna vill också

ha en hårdare politik

mot invandrare.

De vill ha en minimal

invandring av flyktingar

till Sverige.

Partiet vill också att folk

som kommer till Sverige

ska skriva på ett kontrakt.

Där ska de lova att följa lagen,

lära sig svenska och söka arbete.

De ska också lova att leva efter

Sveriges grundläggande värderingar,

säger Moderaterna.

Annars får de inte stanna i Sverige.

En annan sak som partiet

vill är att även gamla

människor ska få undersöka

sina bröst för cancer.

Ulf Kristersson är ledare

för Moderaterna.

Han är också ledare för

regeringen, statsminister.

8 SIDOR/TT

