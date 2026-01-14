Moderaterna vill ändra i lag

I somras kom en ny lag om kön.

Lagen gör det enklare

att ändra sitt kön i id-kortet,

till exempel från man

till kvinna.

Då kan den personen

bland annat få

ett nytt personnummer

och ett nytt namn.

Det var Moderaterna i regeringen

som ville ha lagen.

Flera partier i riksdagen

röstade ja till den.

Men lagen har fått

mycket kritik.

Bland annat för att

det blivit lättare

för män som är brottslingar

att ändra kön på id-kortet.

Då kan de få sitta

i fängelse med kvinnor.

Nu vill Moderaterna

undersöka om delar av lagen

ska ändras.

Det skriver Moderaterna

i tidningen Aftonbladet.

Moderaterna styr

i regeringen tillsammans med

partierna Liberalerna

och Kristdemokraterna.

Regeringen samarbetar

med partiet Sverigedemokraterna.

Både Kristdemokraterna

och Sverigedemokraterna

har länge varit kritiska

till den nya lagen.

Partierna har sagt

att de inte tycker

att lagen borde finnas.

