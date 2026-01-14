Alla Väljare

Ulf Kristersson.

Statsminister Ulf Kristersson i partiet Moderaterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Moderaterna vill ändra i lag

I somras kom en ny lag om kön.
Lagen gör det enklare
att ändra sitt kön i id-kortet,
till exempel från man
till kvinna.

Då kan den personen
bland annat få
ett nytt personnummer
och ett nytt namn.

Det var Moderaterna i regeringen
som ville ha lagen.
Flera partier i riksdagen
röstade ja till den.

Men lagen har fått
mycket kritik.
Bland annat för att
det blivit lättare
för män som är brottslingar
att ändra kön på id-kortet.
Då kan de få sitta
i fängelse med kvinnor.

Nu vill Moderaterna
undersöka om delar av lagen
ska ändras.

Det skriver Moderaterna
i tidningen Aftonbladet.

Moderaterna styr
i regeringen tillsammans med
partierna Liberalerna
och Kristdemokraterna.
Regeringen samarbetar
med partiet Sverigedemokraterna.

Både Kristdemokraterna
och Sverigedemokraterna
har länge varit kritiska
till den nya lagen.
Partierna har sagt
att de inte tycker
att lagen borde finnas.

8 SIDOR/TT

14 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. v skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:49

    ändra den lagen det blir det bästa.

    Svara
  2. SL skriver:
    14 januari, 2026 kl. 18:09

    Hur många gånger om året är det möjligt att göra detta?

    Svara
  3. X skriver:
    14 januari, 2026 kl. 22:00

    Jag vill också byta kön och sitta med flickor i fängelse och kasta nyckeln i havet.

    Svara
