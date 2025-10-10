Mohamsson säger nej till SD

Tre partier styr Sverige i dag.

Det är Moderaterna, Liberalerna

och Kristdemokraterna.

De är Sveriges regering.

Regeringen samarbetar

med Sverigedemokraterna, SD.

De har ett avtal om det.

Det kallas Tidöavtalet.

Om ett år är det val i Sverige.

Då vill Sverigedemokraterna

vara med och styra Sverige.

De vill ha ministrar i regeringen.

Men Liberalernas ledare

Simona Mohamsson

säger nej till det.

Hon vill inte att Liberalerna

är med i en regering med SD.

Hon vill att partiet röstar emot

en regering med SD.

Det skriver hon

i tidningen Dagens Nyheter.

Mohamsson säger

att Sverigedemokraterna inte passar

i en regering.

Hon menar att Sverigedemokraterna

har betett sig dåligt,

till exempel på internet

och i frågor om gruppen Nato.

Moderaterna, Liberalerna

och Kristdemokraterna

brukar kallas för borgerliga partier.

Sverigedemokraterna är inte borgerliga.

De har andra tankar

om Europeiska unionen, EU

och ekonomi,

säger Mohamsson.

Hon tror också att Liberalerna

kan förlora röster

om de säger ja

till att SD är med i regeringen.

