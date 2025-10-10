Alla Väljare
Liberalernas ledare Simona Mohamsson. Foto: Lars Schröder/TT
Mohamsson säger nej till SD
Tre partier styr Sverige i dag.
Det är Moderaterna, Liberalerna
och Kristdemokraterna.
De är Sveriges regering.
Regeringen samarbetar
med Sverigedemokraterna, SD.
De har ett avtal om det.
Det kallas Tidöavtalet.
Om ett år är det val i Sverige.
Då vill Sverigedemokraterna
vara med och styra Sverige.
De vill ha ministrar i regeringen.
Men Liberalernas ledare
Simona Mohamsson
säger nej till det.
Hon vill inte att Liberalerna
är med i en regering med SD.
Hon vill att partiet röstar emot
en regering med SD.
Det skriver hon
i tidningen Dagens Nyheter.
Mohamsson säger
att Sverigedemokraterna inte passar
i en regering.
Hon menar att Sverigedemokraterna
har betett sig dåligt,
till exempel på internet
och i frågor om gruppen Nato.
Moderaterna, Liberalerna
och Kristdemokraterna
brukar kallas för borgerliga partier.
Sverigedemokraterna är inte borgerliga.
De har andra tankar
om Europeiska unionen, EU
och ekonomi,
säger Mohamsson.
Hon tror också att Liberalerna
kan förlora röster
om de säger ja
till att SD är med i regeringen.
