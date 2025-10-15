Alla Väljare
Anna-Karin Hatt slutar. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hon slutar efter hot och hat
Anna-Karin Hatt slutar
som ledare för Centerpartiet.
Det beror på att hon
har fått mycket hot och hat
sedan hon började som ledare.
Det berättade hon själv
på en träff för journalister
i dag, onsdag.
Hoten och hatet
har varit värre än vad hon
hade kunnat tänka sig.
Hon känner sig inte trygg.
Hon vill inte säga vad hoten
och hatet handlar om.
Men det är mer än bara hot
och hat som människor
skriver till henne på internet.
– Jag känner att jag hela tiden
måste se mig om över axeln.
Jag känner mig
inte ens trygg hemma.
Det är inte ett pris
jag är beredd att betala,
säger Anna-Karin Hatt.
Hon säger också
att det är det svåraste beslutet
hon har tagit under alla år
som hon har arbetat.
Anna-Karin Hatt har varit
ledare för Centerpartiet
en väldigt kort tid.
Hon började i våras.
Innan henne var det
Muharrem Demirok
som var ledare.
Anna-Karin Hatt slutar
som Centerpartiets ledare
i november då partiet
har ett stort möte.
8 SIDOR/TT
15 oktober 2025
Bra beslut och lycka till i framtiden.
Ingen vill jobba för Centerpartiet….
Det är mycket mörka krafter i världen nu, som hotar hela mänskligheten. Har du något hjärta så att du kan känna rätt?