Hon slutar efter hot och hat

Anna-Karin Hatt slutar

som ledare för Centerpartiet.

Det beror på att hon

har fått mycket hot och hat

sedan hon började som ledare.

Det berättade hon själv

på en träff för journalister

i dag, onsdag.

Hoten och hatet

har varit värre än vad hon

hade kunnat tänka sig.

Hon känner sig inte trygg.

Hon vill inte säga vad hoten

och hatet handlar om.

Men det är mer än bara hot

och hat som människor

skriver till henne på internet.

– Jag känner att jag hela tiden

måste se mig om över axeln.

Jag känner mig

inte ens trygg hemma.

Det är inte ett pris

jag är beredd att betala,

säger Anna-Karin Hatt.

Hon säger också

att det är det svåraste beslutet

hon har tagit under alla år

som hon har arbetat.

Anna-Karin Hatt har varit

ledare för Centerpartiet

en väldigt kort tid.

Hon började i våras.

Innan henne var det

Muharrem Demirok

som var ledare.

Anna-Karin Hatt slutar

som Centerpartiets ledare

i november då partiet

har ett stort möte.

