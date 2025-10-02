Kritik mot regeringens siffror

I Sverige kan personer

som har lite pengar

få hjälp av myndigheterna.

De kan få ett bidrag

som heter försörjningsstöd.

Det kallas ibland

för socialbidrag.

Nyligen berättade regeringen

och Sverigedemokraterna

att de vill minska bidragen.

De sa att en familj med fem barn

kan få 46 tusen kronor

i månaden i bidrag.

De säger att det

är ett stort problem

att familjer kan få

så mycket pengar.

De vill att folk ska ordna

ett jobb i stället.

Därför vill de minska bidragen.

Men det är väldigt få familjer

som får så mycket i bidrag.

Det skriver tidningen

Dagens ETC.

De har undersökt bidragen.

Förra året var det bara

14 familjer i Sverige

som fick 40 tusen kronor

eller mer i bidrag.

De flesta familjer

med fem barn får ungefär

14 tusen kronor i månaden.

Det skriver Dagens ETC.

Och väldigt lite av alla

bidrag går till familjer.

Mest pengar går till

ensamma män utan barn.

Anders Forslund är expert

på myndigheten IFAU.

Han tycker att det är fel

att minska bidragen till familjer.

– Det kan vara ett problem

att föräldrar inte har ett jobb.

Men det beror oftast inte på

att de får för mycket pengar i bidrag,

säger Anders Forslund

till Dagens ETC.

Regeringen vill att deras förslag

ska börja gälla år 2027.

8 SIDOR/TT