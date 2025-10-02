Alla Väljare
Politiker från regeringen och Sverigedemokraterna berättar om förslaget att minska bidragen. Foto: Jessica Gow/TT
Kritik mot regeringens siffror
I Sverige kan personer
som har lite pengar
få hjälp av myndigheterna.
De kan få ett bidrag
som heter försörjningsstöd.
Det kallas ibland
för socialbidrag.
Nyligen berättade regeringen
och Sverigedemokraterna
att de vill minska bidragen.
De sa att en familj med fem barn
kan få 46 tusen kronor
i månaden i bidrag.
De säger att det
är ett stort problem
att familjer kan få
så mycket pengar.
De vill att folk ska ordna
ett jobb i stället.
Därför vill de minska bidragen.
Men det är väldigt få familjer
som får så mycket i bidrag.
Det skriver tidningen
Dagens ETC.
De har undersökt bidragen.
Förra året var det bara
14 familjer i Sverige
som fick 40 tusen kronor
eller mer i bidrag.
De flesta familjer
med fem barn får ungefär
14 tusen kronor i månaden.
Det skriver Dagens ETC.
Och väldigt lite av alla
bidrag går till familjer.
Mest pengar går till
ensamma män utan barn.
Anders Forslund är expert
på myndigheten IFAU.
Han tycker att det är fel
att minska bidragen till familjer.
– Det kan vara ett problem
att föräldrar inte har ett jobb.
Men det beror oftast inte på
att de får för mycket pengar i bidrag,
säger Anders Forslund
till Dagens ETC.
Regeringen vill att deras förslag
ska börja gälla år 2027.
8 SIDOR/TT
man ska inte leva på bidrag jag är emot bidrag.det är inte rätt att mina skattepengar ska gå till socialbidragstagare.
Ge jobb till alla arbetslösa!!!!