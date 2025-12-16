Alla Väljare
Anna Tenje och Johan Britz är ministrar i regeringen. De berättade om förslaget om gräns för bidrag. Foto: H Montgomery/TT
Familjer kan få mindre bidrag
Den som inte har något jobb
och inte har rätt till a-kassa
kan få hjälp med pengar från staten,
socialbidrag till exempel.
Regeringen vill nu ha en gräns
för hur mycket bidrag
en familj kan få.
De har ett förslag om det.
Ungefär 150 tusen personer
kan få mindre pengar.
Det kan handla om
flera tusenlappar
mindre i månaden för familjer
med många barn.
För två vuxna utan jobb
som har två barn
kan det bli 800 kronor
mindre varje månad.
Förslaget ska börja gälla
den 1 januari år 2027.
Organisationen Rädda Barnen
är kritiska till förslaget.
De säger att det strider
mot barnkonventionen
som är en lag i Sverige.
Lagen ska se till att barn
i Sverige kan leva bra liv.
Regeringens förslag
kan göra det mycket sämre
för barn i familjer
som redan har lite pengar.
Det säger Rädda barnen.
8 SIDOR/TT
Nya regler för folk utan jobb
- Regeringen har två förslag
om nya regler för folk utan jobb.
- Ett av förslagen är att
minska bidragen för familjer.
- Det andra förslaget
handlar om kommunerna.
- Alla kommuner måste
erbjuda något att göra på heltid
för den som är utan jobb,
en aktivitet.
- Den som inte är med
på aktiviteten
kan bli av med hela sitt
socialbidrag, eller en del av det.
- Förslaget ska gälla från
den 1 juli nästa år.
16 december 2025
man ska inte leva på bidrag. ge folk jobb istället. det är genom arbete man blir någon.
Är inte att ha barn ett sorts arbete, och tjänst för samhället? Själv tycker jag att det är okej att sänka bidrag för hemmasittande, men mer än dubbla barnbidragen