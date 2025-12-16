Familjer kan få mindre bidrag

Den som inte har något jobb

och inte har rätt till a-kassa

kan få hjälp med pengar från staten,

socialbidrag till exempel.

Regeringen vill nu ha en gräns

för hur mycket bidrag

en familj kan få.

De har ett förslag om det.

Ungefär 150 tusen personer

kan få mindre pengar.

Det kan handla om

flera tusenlappar

mindre i månaden för familjer

med många barn.

För två vuxna utan jobb

som har två barn

kan det bli 800 kronor

mindre varje månad.

Förslaget ska börja gälla

den 1 januari år 2027.

Organisationen Rädda Barnen

är kritiska till förslaget.

De säger att det strider

mot barnkonventionen

som är en lag i Sverige.

Lagen ska se till att barn

i Sverige kan leva bra liv.

Regeringens förslag

kan göra det mycket sämre

för barn i familjer

som redan har lite pengar.

Det säger Rädda barnen.

