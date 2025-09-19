De vill minska bidragen

I Sverige kan en person

som har lite pengar

få hjälp med pengar från

myndigheterna, bidrag.

Den som inte har ett jobb

kan få ett särskilt bidrag

för att klara sig.

Bidraget heter försörjningsstöd.

Det kallas ibland för socialbidrag.

Regeringen säger

att en del familjer

får mer pengar i bidrag

än om de skulle jobba.

Därför vill Regeringen

och partiet Sverigedemokraterna

ha nya regler för bidragen.

Regeringen vill att fler

människor ska jobba.

Regeringen säger

att en familj med fem barn

kan få 46 tusen kronor

i månaden i bidrag.

I Sverige finns ungefär

fem tusen sådana familjer.

Med de nya reglerna

blir det ungefär

åtta tusen kronor mindre.

– Vi vill att fler barn

ska se sina föräldrar

gå till jobbet.

Det säger ministern

Anna Tenje som är med

i partiet Moderaterna.

Regeringen har fler förslag

på nya regler.

Människor som är nya i Sverige

ska till exempel inte

kunna få vissa bidrag

förrän de har bott här i fem år.

Innan reglerna börjar gälla

ska riksdagen rösta om dem.

Det är inte klart när det blir.

8 SIDOR/TT

Läs kritik mot regeringens förslag