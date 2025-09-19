Alla Väljare
Ministrarna Anna Tenje från Moderaterna och Johan Britz från Liberalerna. Foto: TT
De vill minska bidragen
I Sverige kan en person
som har lite pengar
få hjälp med pengar från
myndigheterna, bidrag.
Den som inte har ett jobb
kan få ett särskilt bidrag
för att klara sig.
Bidraget heter försörjningsstöd.
Det kallas ibland för socialbidrag.
Regeringen säger
att en del familjer
får mer pengar i bidrag
än om de skulle jobba.
Därför vill Regeringen
och partiet Sverigedemokraterna
ha nya regler för bidragen.
Regeringen vill att fler
människor ska jobba.
Regeringen säger
att en familj med fem barn
kan få 46 tusen kronor
i månaden i bidrag.
I Sverige finns ungefär
fem tusen sådana familjer.
Med de nya reglerna
blir det ungefär
åtta tusen kronor mindre.
– Vi vill att fler barn
ska se sina föräldrar
gå till jobbet.
Det säger ministern
Anna Tenje som är med
i partiet Moderaterna.
Regeringen har fler förslag
på nya regler.
Människor som är nya i Sverige
ska till exempel inte
kunna få vissa bidrag
förrän de har bott här i fem år.
Innan reglerna börjar gälla
ska riksdagen rösta om dem.
Det är inte klart när det blir.
8 SIDOR/TT
Regerings förslag om bidrag
- Mindre bidrag för alla
Riksnormen är en lista.
Där står vad mat, kläder
och andra saker kostar.
Kommunen använder listan
när de räknar ut
bidraget försörjningsstöd.
Regeringen vill sänka
riksnormen från år 2027.
Då kommer det bli
mindre pengar i bidrag.
- Stora familjer får mindre
Familjer med många barn
får ofta mer i bidrag.
Regeringen vill ha ett stopp för
hur mycket bidrag familjer kan få.
Stoppet ska gälla för familjer
med fler än fyra barn.
Det ska börja gälla under år 2027.
- Nya i Sverige
Människor som är nya
i Sverige ska inte
kunna få alla bidrag.
För att få bidrag
måste du ha bott
i Sverige i minst fem år.
Det kan gå fortare
om du börjar jobba.
Det gäller personer som flyttar hit
från den 1 januari 2027.
- Krav när du får bidrag
Vuxna som inte har jobb
och får bidrag
måste göra mer för
att skaffa sig ett jobb.
Det kan vara att de måste
studera eller lära sig
bättre svenska.
Kommunerna ska ordna
mer saker för dem att göra.
Det ska börja gälla från den 1 juli 2026.
- Extra pengar om du börjar jobba
Om du får ett jobb
efter att du har haft bidrag
kan du få extra pengar.
Pengarna kallas för jobbpremie.
Det ska få fler att söka jobb.
Jobbpremie ska börja
gälla under år 2026.
19 september 2025
Idioter
Liberalerna= mycket skola 😢😢😢
Vi ber regeringen att sätta press på företagen att sänka kraven för att få arbete.
Dumt
Det är bra tycker jag. Man ska inte leva på bidrag.
Denna regering är inte kloka!!!! Tror dom människor som har socialbidrag lever ett liv i lyx 😡och nu ska dom sänka,hjälper inte att piska människor 😤 hjälp dom istället få ett arbete!!! Det här är utrensning, precis som hitler bedrev på människor som inte passade in. Folk måste vakna 📢😡vi behöver en revolution!!!!!
Det är inte lösning! Folk måste kunna svenska…de måste ge bra undervisning i svenska och göra andra åtgärder!!!😔
Äntligen har regeringen vaknat. Bra jobbat!!!ingen ska leva på bidrag.sätt dom i arbetet istället. Alkisar och knarkare med,dessa kan rensa skogen.
För att allt ska fungera korrekt och lagligt måste Sverige första kunna avsluta AF. Det är en myndighet som lurar regeringen.
Kommer leda att deras barn skall gå till Kriminalitet. Om det inte finns tillräckligt ekonomi hemma betyder deras barn skall sälja på gatan. Inget smart Idea
Regeringer kan inte ens sina egna regler. Få kontrolleras mer än socialbidragstagare. För att överhuvudtaget få bidrag måste du söka minst 7 jobb per månad. Om du då inte får jobb du sökte är det samhellets fel och samhället borde skapa fler jobb att söka. Att minska arbetssökandes inkomst gör denne bara mindre atraktiv på arbetsmarknaden.
Dessutom är det barn som ska drabbas mest av detta och även regering kan inte vara så dum att tro att mindreåriga får arbeta i Sverige. Ska vi ha barn som jobbar i gruvor?
Till ..: ofta kan man läsa nyheter som ” Skogsbolaget Billerud ska minska kostnaderna med 800 miljoner kronor i årliga besparingar. Det innebär att bolaget drar ner på uppemot 650 tjänster”
Tror du att de anställer alkisar och knarkare? Då måste staten tvinga bolag som i Sovjet.
Sofia alkisar och knarkare kan rensa skogen, tycker dom måste göra något för pengarna de får.
Vilket idiotiska beslag
Nu blir det mindre asylsökande till Sverige. Bidrag är borta. Man ska inte leva på bidrag ,jag är emot Bidrag!!! Regeringen måste satsa på att fixa arbete till de som inget jobb har.
Vi tycker olika och man ska respektera det.jag kommer att rösta på ulf nästa val. Tycker han är en superbra stadsminister. Heja ULF
ULF är mer flexibl men ändå är han blind! Deras politik är otillräckligt och dåligt också…Sverige behöver fler reformer…alltså moderaterna är inte den bästa alternativ…vad synd!
Om dem sänka bidragen, det är okej men familjen måste söka jobb och inte längre leva liv av bidragen… Mycket folk utnyttjar av svenska systemet och jobbar inte och får 4 ,5,6 barn,De bor av barnbidraget, bostadsbidrag, socialbidrag … Vem betalar bidraget,alla som jobbar och betalar varje månader skatt…