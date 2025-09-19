Alla Väljare

De står vid varsitt bord. Bakom den hänger svenska flaggan. Hon håller upp sina händer.

Ministrarna Anna Tenje från Moderaterna och Johan Britz från Liberalerna. Foto: TT

De vill minska bidragen

I Sverige kan en person
som har lite pengar
få hjälp med pengar från
myndigheterna, bidrag.

Den som inte har ett jobb
kan få ett särskilt bidrag
för att klara sig.
Bidraget heter försörjningsstöd.
Det kallas ibland för socialbidrag.

Regeringen säger
att en del familjer
får mer pengar i bidrag
än om de skulle jobba.

Därför vill Regeringen
och partiet Sverigedemokraterna
ha nya regler för bidragen.
Regeringen vill att fler
människor ska jobba.

Regeringen säger
att en familj med fem barn
kan få 46 tusen kronor
i månaden i bidrag.
I Sverige finns ungefär
fem tusen sådana familjer.

Med de nya reglerna
blir det ungefär
åtta tusen kronor mindre.

– Vi vill att fler barn
ska se sina föräldrar
gå till jobbet.

Det säger ministern
Anna Tenje som är med
i partiet Moderaterna.

Regeringen har fler förslag
på nya regler.
Människor som är nya i Sverige
ska till exempel inte
kunna få vissa bidrag
förrän de har bott här i fem år.

Innan reglerna börjar gälla
ska riksdagen rösta om dem.
Det är inte klart när det blir.

8 SIDOR/TT

Läs kritik mot regeringens förslag

Regerings förslag om bidrag

  • Mindre bidrag för alla
    Riksnormen är en lista.
    Där står vad mat, kläder
    och andra saker kostar.
    Kommunen använder listan
    när de räknar ut
    bidraget försörjningsstöd.
    Regeringen vill sänka
    riksnormen från år 2027.
    Då kommer det bli
    mindre pengar i bidrag.
  • Stora familjer får mindre
    Familjer med många barn
    får ofta mer i bidrag.
    Regeringen vill ha ett stopp för
    hur mycket bidrag familjer kan få.
    Stoppet ska gälla för familjer
    med fler än fyra barn.
    Det ska börja gälla under år 2027.
  • Nya i Sverige
    Människor som är nya
    i Sverige ska inte
    kunna få alla bidrag.
    För att få bidrag
    måste du ha bott
    i Sverige i minst fem år.
    Det kan gå fortare
    om du börjar jobba.
    Det gäller personer som flyttar hit
    från den 1 januari 2027.
  • Krav när du får bidrag
    Vuxna som inte har jobb
    och får bidrag
    måste göra mer för
    att skaffa sig ett jobb.
    Det kan vara att de måste
    studera eller lära sig
    bättre svenska.
    Kommunerna ska ordna
    mer saker för dem att göra.
    Det ska börja gälla från den 1 juli 2026.
  • Extra pengar om du börjar jobba
    Om du får ett jobb
    efter att du har haft bidrag
    kan du få extra pengar.
    Pengarna kallas för jobbpremie.
    Det ska få fler att söka jobb.
    Jobbpremie ska börja
    gälla under år 2026.
En plånbok med sedlar. Regeringen vill minska bidragen till stora familjer. Foto: TT

19 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
19 kommentarer
  1. Försvarsmakten skriver:
    19 september, 2025 kl. 09:52

    Idioter

    Svara
  2. Pbuifeac skriver:
    19 september, 2025 kl. 09:56

    Liberalerna= mycket skola 😢😢😢

    Svara
  3. Anonym skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:06

    Vi ber regeringen att sätta press på företagen att sänka kraven för att få arbete.

    Svara
  4. Bebi Peggy skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:30

    Dumt

    Svara
  5. Andreas skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:49

    Det är bra tycker jag. Man ska inte leva på bidrag.

    Svara
  6. Hallåa skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:51

    Denna regering är inte kloka!!!! Tror dom människor som har socialbidrag lever ett liv i lyx 😡och nu ska dom sänka,hjälper inte att piska människor 😤 hjälp dom istället få ett arbete!!! Det här är utrensning, precis som hitler bedrev på människor som inte passade in. Folk måste vakna 📢😡vi behöver en revolution!!!!!

    Svara
  7. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:16

    Det är inte lösning! Folk måste kunna svenska…de måste ge bra undervisning i svenska och göra andra åtgärder!!!😔

    Svara
  8. .. skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:18

    Äntligen har regeringen vaknat. Bra jobbat!!!ingen ska leva på bidrag.sätt dom i arbetet istället. Alkisar och knarkare med,dessa kan rensa skogen.

    Svara
  9. Godman skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:24

    För att allt ska fungera korrekt och lagligt måste Sverige första kunna avsluta AF. Det är en myndighet som lurar regeringen.

    Svara
  10. Hhh skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:25

    Kommer leda att deras barn skall gå till Kriminalitet. Om det inte finns tillräckligt ekonomi hemma betyder deras barn skall sälja på gatan. Inget smart Idea

    Svara
  11. Sofia skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:42

    Regeringer kan inte ens sina egna regler. Få kontrolleras mer än socialbidragstagare. För att överhuvudtaget få bidrag måste du söka minst 7 jobb per månad. Om du då inte får jobb du sökte är det samhellets fel och samhället borde skapa fler jobb att söka. Att minska arbetssökandes inkomst gör denne bara mindre atraktiv på arbetsmarknaden.

    Svara
  12. Sofia skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:47

    Dessutom är det barn som ska drabbas mest av detta och även regering kan inte vara så dum att tro att mindreåriga får arbeta i Sverige. Ska vi ha barn som jobbar i gruvor?

    Svara
  13. Sofia skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:54

    Till ..: ofta kan man läsa nyheter som ” Skogsbolaget Billerud ska minska kostnaderna med 800 miljoner kronor i årliga besparingar. Det innebär att bolaget drar ner på uppemot 650 tjänster”

    Tror du att de anställer alkisar och knarkare? Då måste staten tvinga bolag som i Sovjet.

    Svara
  14. .. skriver:
    19 september, 2025 kl. 12:22

    Sofia alkisar och knarkare kan rensa skogen, tycker dom måste göra något för pengarna de får.

    Svara
  15. alvin ehrenborg skriver:
    19 september, 2025 kl. 12:25

    Vilket idiotiska beslag

    Svara
  16. .. skriver:
    19 september, 2025 kl. 12:28

    Nu blir det mindre asylsökande till Sverige. Bidrag är borta. Man ska inte leva på bidrag ,jag är emot Bidrag!!! Regeringen måste satsa på att fixa arbete till de som inget jobb har.

    Svara
  17. ... skriver:
    19 september, 2025 kl. 12:39

    Vi tycker olika och man ska respektera det.jag kommer att rösta på ulf nästa val. Tycker han är en superbra stadsminister. Heja ULF

    Svara
  18. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 september, 2025 kl. 12:49

    ULF är mer flexibl men ändå är han blind! Deras politik är otillräckligt och dåligt också…Sverige behöver fler reformer…alltså moderaterna är inte den bästa alternativ…vad synd!

    Svara
  19. Annnn skriver:
    19 september, 2025 kl. 13:19

    Om dem sänka bidragen, det är okej men familjen måste söka jobb och inte längre leva liv av bidragen… Mycket folk utnyttjar av svenska systemet och jobbar inte och får 4 ,5,6 barn,De bor av barnbidraget, bostadsbidrag, socialbidrag … Vem betalar bidraget,alla som jobbar och betalar varje månader skatt…

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar