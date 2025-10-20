Alla Väljare
Daniel Helldén och Amanda Lind är ledare för Miljöpartiet. Foto: Magnus Lejhall/TT
Miljöpartiets politik klar
I helgen hade Miljöpartiet
ett stort möte i staden Västerås.
De bestämde om
vilken politik partiet ska ha
inför valet nästa år.
Miljöpartiet hoppas få jobba
med partiet Socialdemokraterna
i en regering efter valet.
Men då vill Miljöpartiet
att Socialdemokraterna
lyssnar på mer av deras politik.
Miljöpartiet vill ha
en annan politik om invandring
än den som regeringen nu har.
Miljöpartiet vill att alla
ska ha rätt att flytta
vart de vill i världen.
Ingen människa
ska behöva fly, säger de.
Men den som flyr
ska ha rätt att få stanna
i ett land, asyl.
Miljöpartiet säger nej
till regeringens förslag
om att barn som är 13 år
ska kunna få fängelse.
Partiet vill att så unga barn
i stället ska få vård.
Det säger Daniel Helldén.
Han är ledare för Miljöpartiet
tillsammans med Amanda Lind.
Partiet vill också stoppa
ny kärnkraft i Sverige.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2025
