Miljöpartiets politik klar

I helgen hade Miljöpartiet

ett stort möte i staden Västerås.

De bestämde om

vilken politik partiet ska ha

inför valet nästa år.

Miljöpartiet hoppas få jobba

med partiet Socialdemokraterna

i en regering efter valet.

Men då vill Miljöpartiet

att Socialdemokraterna

lyssnar på mer av deras politik.

Miljöpartiet vill ha

en annan politik om invandring

än den som regeringen nu har.

Miljöpartiet vill att alla

ska ha rätt att flytta

vart de vill i världen.

Ingen människa

ska behöva fly, säger de.

Men den som flyr

ska ha rätt att få stanna

i ett land, asyl.

Miljöpartiet säger nej

till regeringens förslag

om att barn som är 13 år

ska kunna få fängelse.

Partiet vill att så unga barn

i stället ska få vård.

Det säger Daniel Helldén.

Han är ledare för Miljöpartiet

tillsammans med Amanda Lind.

Partiet vill också stoppa

ny kärnkraft i Sverige.

