Ministern är gravid

Romina Pourmokhtari

är minister i regeringen

för miljö och klimatet.

Nu är hon gravid.

Hon ska få sitt första barn.

Det berättade hon

på internet i dag, fredag.

Därför kommer hon inte

att åka till FNs stora möte

om klimatet i Belém

i Brasilien i november.

På mötet samlas världens länder

för att komma överens om

hur utsläppen som värmer upp

klimatet ska minska.

Mötet är mellan

den 10 och 21 november.

Barnet ska komma

nästa år, på våren.

Romina Pourmokhtari längtar

efter att få träffa det lilla livet.

Det skriver hon på sitt konto

i appen Instagram.

Hon skriver också

att hon är tacksam över

att leva i ett land

där kvinnor kan bli mamma

och vara minister samtidigt.

När barnet kommer

planerar hon att vara

föräldraledig i tolv veckor.

8 SIDOR

Sveriges utsläpp ökar

Rekord av gaser i luften