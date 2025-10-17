Alla Väljare
Romina Pourmokhtari. Foto: Henrik Montgomery/TT
Ministern är gravid
Romina Pourmokhtari
är minister i regeringen
för miljö och klimatet.
Nu är hon gravid.
Hon ska få sitt första barn.
Det berättade hon
på internet i dag, fredag.
Därför kommer hon inte
att åka till FNs stora möte
om klimatet i Belém
i Brasilien i november.
På mötet samlas världens länder
för att komma överens om
hur utsläppen som värmer upp
klimatet ska minska.
Mötet är mellan
den 10 och 21 november.
Barnet ska komma
nästa år, på våren.
Romina Pourmokhtari längtar
efter att få träffa det lilla livet.
Det skriver hon på sitt konto
i appen Instagram.
Hon skriver också
att hon är tacksam över
att leva i ett land
där kvinnor kan bli mamma
och vara minister samtidigt.
När barnet kommer
planerar hon att vara
föräldraledig i tolv veckor.
8 SIDOR
17 oktober 2025