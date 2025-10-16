Världen

En vy över staden New Delhi. Det är väldigt dimmigt över hustaken.

Utsläpp gör att det blir dimmigt i staden New Delhi i Indien. Foto: Manish Swarup/AP/TT

Rekord av gaser i luften

Förra året var det
rekord av gaser i luften
som gör klimatet
på jorden varmare.

Det har aldrig tidigare
varit så mycket gaser
i luften, så länge människor
har kunnat mäta.

Det säger organisationen WMO
som är en del av
Förenta Nationerna, FN.

Även Sverige ökade
sina utsläpp av gaser
under året 2024.

Gaserna kommer från
fabriker, bilar och flygplan,
till exempel.
De gör att klimatet
på jorden blir varmare.
Det kallas för växthuseffekten.

Det handlar mest om tre olika gaser.
Det är koldioxid, metan och lustgas.
Alla tre nådde rekord
i luften förra året.

8 SIDOR/TT

Vad är växthuseffekten?

16 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 10:13

    KATASTROF!!!😔

    Svara
  2. söder2222ben skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 13:51

    ok

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar