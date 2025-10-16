Förra året var det

rekord av gaser i luften

som gör klimatet

på jorden varmare.

Det har aldrig tidigare

varit så mycket gaser

i luften, så länge människor

har kunnat mäta.

Det säger organisationen WMO

som är en del av

Förenta Nationerna, FN.

Även Sverige ökade

sina utsläpp av gaser

under året 2024.

Gaserna kommer från

fabriker, bilar och flygplan,

till exempel.

De gör att klimatet

på jorden blir varmare.

Det kallas för växthuseffekten.

Det handlar mest om tre olika gaser.

Det är koldioxid, metan och lustgas.

Alla tre nådde rekord

i luften förra året.

8 SIDOR/TT

Vad är växthuseffekten?