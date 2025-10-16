Världen
Utsläpp gör att det blir dimmigt i staden New Delhi i Indien. Foto: Manish Swarup/AP/TT
Rekord av gaser i luften
Förra året var det
rekord av gaser i luften
som gör klimatet
på jorden varmare.
Det har aldrig tidigare
varit så mycket gaser
i luften, så länge människor
har kunnat mäta.
Det säger organisationen WMO
som är en del av
Förenta Nationerna, FN.
Även Sverige ökade
sina utsläpp av gaser
under året 2024.
Gaserna kommer från
fabriker, bilar och flygplan,
till exempel.
De gör att klimatet
på jorden blir varmare.
Det kallas för växthuseffekten.
Det handlar mest om tre olika gaser.
Det är koldioxid, metan och lustgas.
Alla tre nådde rekord
i luften förra året.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2025
KATASTROF!!!😔
ok