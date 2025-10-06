Alla Väljare
Sametinget har haft omval. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Nytt val i sametinget
Söndagen den 5 oktober
var det val till sametinget,
samernas egen riksdag.
Det var andra gången i år
som det var val till sametinget.
Det första valet var i maj i år.
Då blev det fel i valet.
Därför fick valet göras om
nu i oktober.
Felet handlade om
att 93 kuvert som folk
röstat med
inte hade stängts på rätt sätt.
Det är inte klart än
hur det gick
i valet som var i helgen.
Det blir inte klart
förrän ungefär den 15 oktober.
I det tidigare valet i maj
fick jakt- och fiskesamerna
flest röster.
8 SIDOR/TT
Sametinget
- Samerna har en egen riksdag,
Sametinget.
- 31 politiker jobbar i Sametinget.
De kommer från flera olika partier.
Alla politiker är samer.
- Sametinget har möte
tre gånger om året.
- Sametinget pratar om politik
som handlar om samerna.
Det kan vara jakt, fiske
och skötsel av renar.
- Det är val till Sametinget
vart fjärde år.
- Sametinget är också en myndighet.
Sametinget jobbar med saker
som handlar om samer.
6 oktober 2025
Im like same