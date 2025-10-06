Alla Väljare

Nytt val i sametinget

Söndagen den 5 oktober
var det val till sametinget,
samernas egen riksdag.

Det var andra gången i år
som det var val till sametinget.
Det första valet var i maj i år.
Då blev det fel i valet.
Därför fick valet göras om
nu i oktober.

Felet handlade om
att 93 kuvert som folk
röstat med
inte hade stängts på rätt sätt.

Det är inte klart än
hur det gick
i valet som var i helgen.
Det blir inte klart
förrän ungefär den 15 oktober.

I det tidigare valet i maj
fick jakt- och fiskesamerna
flest röster.

Sametinget

  • Samerna har en egen riksdag,
    Sametinget.
  • 31 politiker jobbar i Sametinget.
    De kommer från flera olika partier.
    Alla politiker är samer.
  • Sametinget har möte
    tre gånger om året.
  • Sametinget pratar om politik
    som handlar om samerna.
    Det kan vara jakt, fiske
    och skötsel av renar.
  • Det är val till Sametinget
    vart fjärde år.
  • Sametinget är också en myndighet.
    Sametinget jobbar med saker
    som handlar om samer.

