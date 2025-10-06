Nytt val i sametinget

Söndagen den 5 oktober

var det val till sametinget,

samernas egen riksdag.

Det var andra gången i år

som det var val till sametinget.

Det första valet var i maj i år.

Då blev det fel i valet.

Därför fick valet göras om

nu i oktober.

Felet handlade om

att 93 kuvert som folk

röstat med

inte hade stängts på rätt sätt.

Det är inte klart än

hur det gick

i valet som var i helgen.

Det blir inte klart

förrän ungefär den 15 oktober.

I det tidigare valet i maj

fick jakt- och fiskesamerna

flest röster.

