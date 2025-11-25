Alla Väljare

En person röstar bakom ett grönt bås.

Val till sametinget. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fem partier leder Sametinget

I våras var det val
till Sametinget.
Nu är det klart
att fem partier tillsammans
ska leda Sametinget.

Just nu samlas
politikerna i Sametinget
på ett möte i Piteå.
De ska välja en ny ledare
för Sametinget.

De ska också bestämma
vad de ska jobba med
fram till nästa val om fyra år.
Det nya Sametinget
börjar i januari.

Sametinget är både
samernas riksdag
och en myndighet.
Sametinget ska jobba
med frågor som är viktiga
för samerna i Sverige.

Marianne Gråik kan bli vald
till ny ledare för Sametinget.
Hon är ledare
för partiet Samelandspartiet.
Det är största partiet i Sametinget.

8 SIDOR/TT

Sametinget

  • Sametinget är samernas riksdag.
  • 31 politiker jobbar i Sametinget.
  • De har möte tre gånger om året.
  • Det finns sju partier i Sametinget.
  • Det är val till Sametinget vart fjärde år.
  • I valet år 2025 hade
    ungefär 9 800 samer rätt att rösta.
    Du måste ha fyllt 18 år
    för att få rösta.
  • Sametinget säger att det finns
    mellan 20 tusen och 40 tusen samer i Sverige.
Den samiska flaggan vajar i vinden. Den hänger på en flaggstång. Den är röd, blå, grön och gul. Den samiska flaggan. Foto: NTB/TT

25 november 2025

