Fem partier leder Sametinget

I våras var det val

till Sametinget.

Nu är det klart

att fem partier tillsammans

ska leda Sametinget.

Just nu samlas

politikerna i Sametinget

på ett möte i Piteå.

De ska välja en ny ledare

för Sametinget.

De ska också bestämma

vad de ska jobba med

fram till nästa val om fyra år.

Det nya Sametinget

börjar i januari.

Sametinget är både

samernas riksdag

och en myndighet.

Sametinget ska jobba

med frågor som är viktiga

för samerna i Sverige.

Marianne Gråik kan bli vald

till ny ledare för Sametinget.

Hon är ledare

för partiet Samelandspartiet.

Det är största partiet i Sametinget.

