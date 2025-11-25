Alla Väljare
Val till sametinget. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Fem partier leder Sametinget
I våras var det val
till Sametinget.
Nu är det klart
att fem partier tillsammans
ska leda Sametinget.
Just nu samlas
politikerna i Sametinget
på ett möte i Piteå.
De ska välja en ny ledare
för Sametinget.
De ska också bestämma
vad de ska jobba med
fram till nästa val om fyra år.
Det nya Sametinget
börjar i januari.
Sametinget är både
samernas riksdag
och en myndighet.
Sametinget ska jobba
med frågor som är viktiga
för samerna i Sverige.
Marianne Gråik kan bli vald
till ny ledare för Sametinget.
Hon är ledare
för partiet Samelandspartiet.
Det är största partiet i Sametinget.
8 SIDOR/TT
Sametinget
- Sametinget är samernas riksdag.
- 31 politiker jobbar i Sametinget.
- De har möte tre gånger om året.
- Det finns sju partier i Sametinget.
- Det är val till Sametinget vart fjärde år.
- I valet år 2025 hade
ungefär 9 800 samer rätt att rösta.
Du måste ha fyllt 18 år
för att få rösta.
- Sametinget säger att det finns
mellan 20 tusen och 40 tusen samer i Sverige.
25 november 2025