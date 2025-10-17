Samernas val är klart

I maj var det val till

samernas riksdag, Sametinget.

Men det blev fel.

Ungefär 100 kuvert

i valet blev inte klistrade.

Därför fick valet göras

om i oktober.

Nu är resultatet klart.

Det blev ingen stor

skillnad mot valet i maj.

Alla partier får ha kvar

sina politiker i riksdagen.

Det skriver nyhetsbyrån TT.

Men det är inte klart

hur partierna ska samarbeta.

Det största partiet

Jakt- och fiskesamerna

vill ha en ändring i lagen.

De tycker att alla samer har rätt

att vara med i en sameby.

Det näst största partiet

heter Samelandspartiet.

De tycker att samebyarna

själva ska få bestämma

vilka som får vara med.

Så är det i dag.

En sameby är en förening

som sköter renar.

Det är ungefär tio tusen personer

som får rösta till Sametinget.

Det var ungefär sex tusen

som gjorde det.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR