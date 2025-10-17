Alla Väljare
Från valet i våras. Foto: Pär Bäckström/TT
Samernas val är klart
I maj var det val till
samernas riksdag, Sametinget.
Men det blev fel.
Ungefär 100 kuvert
i valet blev inte klistrade.
Därför fick valet göras
om i oktober.
Nu är resultatet klart.
Det blev ingen stor
skillnad mot valet i maj.
Alla partier får ha kvar
sina politiker i riksdagen.
Det skriver nyhetsbyrån TT.
Men det är inte klart
hur partierna ska samarbeta.
Det största partiet
Jakt- och fiskesamerna
vill ha en ändring i lagen.
De tycker att alla samer har rätt
att vara med i en sameby.
Det näst största partiet
heter Samelandspartiet.
De tycker att samebyarna
själva ska få bestämma
vilka som får vara med.
Så är det i dag.
En sameby är en förening
som sköter renar.
Det är ungefär tio tusen personer
som får rösta till Sametinget.
Det var ungefär sex tusen
som gjorde det.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Så gick det för partierna i valet
- Jakt- och Fiskesamerna
fick 39 procent av rösterna.
De får 12 politiker i samernas riksdag.
- Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet
fick 24 procent av rösterna. De får 7 politiker.
- Guovssonásti fick 18 procent.
De får 6 politiker.
- Vuovdega-Skogssamerna
fick 6 procent. De får 2 politiker.
- Landspartiet Svenska Samer
fick 6 procent. De får 2 politiker.
- Partiet Samerna fick 4 procent.
De får 1 politiker.
- Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo,
Mijá Gäjnno, Min Geaidnu fick 3 procent.
De får 1 politiker.
Totalt är det 31 politiker
i samernas riksdag, Sametinget.
17 oktober 2025