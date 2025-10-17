Alla Väljare

Tre personer sitter vid ett bord. De jobbar med valet. En person kommer för att rösta.

Från valet i våras. Foto: Pär Bäckström/TT

Samernas val är klart

I maj var det val till
samernas riksdag, Sametinget.

Men det blev fel.
Ungefär 100 kuvert
i valet blev inte klistrade.
Därför fick valet göras
om i oktober.

Nu är resultatet klart.
Det blev ingen stor
skillnad mot valet i maj.

Alla partier får ha kvar
sina politiker i riksdagen.
Det skriver nyhetsbyrån TT.

Men det är inte klart
hur partierna ska samarbeta.

Det största partiet
Jakt- och fiskesamerna
vill ha en ändring i lagen.
De tycker att alla samer har rätt
att vara med i en sameby.

Det näst största partiet
heter Samelandspartiet.
De tycker att samebyarna
själva ska få bestämma
vilka som får vara med.
Så är det i dag.

En sameby är en förening
som sköter renar.

Det är ungefär tio tusen personer
som får rösta till Sametinget.
Det var ungefär sex tusen
som gjorde det.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Så gick det för partierna i valet

  • Jakt- och Fiskesamerna
    fick 39 procent av rösterna.
    De får 12 politiker i samernas riksdag.
  • Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet
    fick 24 procent av rösterna. De får 7 politiker.
  • Guovssonásti fick 18 procent.
    De får 6 politiker.
  • Vuovdega-Skogssamerna
    fick 6 procent. De får 2 politiker.
  • Landspartiet Svenska Samer
    fick 6 procent. De får 2 politiker.
  • Partiet Samerna fick 4 procent.
    De får 1 politiker.
  • Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo,
    Mijá Gäjnno, Min Geaidnu fick 3 procent.
    De får 1 politiker.

Totalt är det 31 politiker
i samernas riksdag, Sametinget.

17 oktober 2025

