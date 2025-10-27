Alla Väljare
Nooshi Dadgostar är ledare för Vänsterpartiet. Foto: Magnus Lejhall/TT
Partiet pratade om sjukvård
Vänsterpartiet har haft
ett möte i Kista i Stockholm.
De pratade om
vilken politik de vill ha.
De pratade mycket
om sjukvården.
Vänsterpartiet vill ha
högre löner för folk
som jobbar där.
De vill ha fler personer
som jobbar i vården
och kortare körer
för folk som är sjuka.
Vänsterpartiet vill också
hjälpa fattiga områden.
De vill att fler
myndigheter och kommuner
har kontor i fattiga områden.
De vill också ha mindre klasser
i skolorna och de vill stoppa
att företag kan
tjäna pengar på skolor.
8 SIDOR/TT
Valfläsk