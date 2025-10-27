Partiet pratade om sjukvård

Vänsterpartiet har haft

ett möte i Kista i Stockholm.

De pratade om

vilken politik de vill ha.

De pratade mycket

om sjukvården.

Vänsterpartiet vill ha

högre löner för folk

som jobbar där.

De vill ha fler personer

som jobbar i vården

och kortare körer

för folk som är sjuka.

Vänsterpartiet vill också

hjälpa fattiga områden.

De vill att fler

myndigheter och kommuner

har kontor i fattiga områden.

De vill också ha mindre klasser

i skolorna och de vill stoppa

att företag kan

tjäna pengar på skolor.

