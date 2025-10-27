Alla Väljare

Hon står på en scen och pratar i en mikrofon.

Nooshi Dadgostar är ledare för Vänsterpartiet. Foto: Magnus Lejhall/TT

Partiet pratade om sjukvård

Vänsterpartiet har haft
ett möte i Kista i Stockholm.
De pratade om
vilken politik de vill ha.

De pratade mycket
om sjukvården.
Vänsterpartiet vill ha
högre löner för folk
som jobbar där.

De vill ha fler personer
som jobbar i vården
och kortare körer
för folk som är sjuka.

Vänsterpartiet vill också
hjälpa fattiga områden.

De vill att fler
myndigheter och kommuner
har kontor i fattiga områden.

De vill också ha mindre klasser
i skolorna och de vill stoppa
att företag kan
tjäna pengar på skolor.

8 SIDOR/TT

27 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Andreas skriver:
    27 oktober, 2025 kl. 14:34

    Valfläsk

    Svara
