Regeringen ändrar sig om uran

Kommuner ska inte få

stoppa företag

som vill starta vissa gruvor.

Det har regeringen bestämt tidigare.

Många kommuner blev arga på det.

Gruvorna kan vara dåliga för

vattnet och jorden där folk bor.

Det säger kommunerna.

Nu ändrar sig regeringen.

Kommuner ska få säga nej

till gruvor i vissa berg.

Det är berg där det

kan finnas mycket uran.

Företagen som jobbar

med gruvor för uran

tycker att det är dåligt

att kommunerna kan få säga nej.

Det riskerar att stoppa

gruvor för uran och andra

viktiga metaller, säger de.

Uran är ett ämne

som behövs i kärnkraftverk

för att göra el.

Företagen vill använda

metallerna till

att göra batterier.

