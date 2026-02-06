Alla Väljare
I Falköping låg Sveriges enda tidigare gruva för uran. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Regeringen ändrar sig om uran
Kommuner ska inte få
stoppa företag
som vill starta vissa gruvor.
Det har regeringen bestämt tidigare.
Många kommuner blev arga på det.
Gruvorna kan vara dåliga för
vattnet och jorden där folk bor.
Det säger kommunerna.
Nu ändrar sig regeringen.
Kommuner ska få säga nej
till gruvor i vissa berg.
Det är berg där det
kan finnas mycket uran.
Företagen som jobbar
med gruvor för uran
tycker att det är dåligt
att kommunerna kan få säga nej.
Det riskerar att stoppa
gruvor för uran och andra
viktiga metaller, säger de.
Uran är ett ämne
som behövs i kärnkraftverk
för att göra el.
Företagen vill använda
metallerna till
att göra batterier.
8 SIDOR/TT
6 februari 2026