Alla Väljare

En sjö.

I Falköping låg Sveriges enda tidigare gruva för uran. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Regeringen ändrar sig om uran

Kommuner ska inte få
stoppa företag
som vill starta vissa gruvor.
Det har regeringen bestämt tidigare.

Många kommuner blev arga på det.
Gruvorna kan vara dåliga för
vattnet och jorden där folk bor.
Det säger kommunerna.

Nu ändrar sig regeringen.

Kommuner ska få säga nej
till gruvor i vissa berg.
Det är berg där det
kan finnas mycket uran.

Företagen som jobbar
med gruvor för uran
tycker att det är dåligt
att kommunerna kan få säga nej.

Det riskerar att stoppa
gruvor för uran och andra
viktiga metaller, säger de.

Uran är ett ämne
som behövs i kärnkraftverk
för att göra el.
Företagen vill använda
metallerna till
att göra batterier.

8 SIDOR/TT

6 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar