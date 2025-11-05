Kristersson svarar på kritiken

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson har låtit

personer i sin familj

ha fester på gården Harpsund.

Han har fått kritik för det.

Nu svarar han på kritiken.

Ulf Kristersson är förvånad

över att många har pratat

om festerna på Harpsund.

Han säger att statsministern

i Sverige har två hem,

ett i Stockholm och ett i Harpsund.

Det har med säkerhet att göra,

säger han.

– Där lever vi våra liv.

Våra barn och deras vänner

är också välkomna,

säger han.

Ulf Kristersson säger också

att andra politiker före honom

har använt Harpsund

på liknande sätt.

8 SIDOR/TT