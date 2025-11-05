Alla Väljare
Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Kristersson svarar på kritiken
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson har låtit
personer i sin familj
ha fester på gården Harpsund.
Han har fått kritik för det.
Nu svarar han på kritiken.
Ulf Kristersson är förvånad
över att många har pratat
om festerna på Harpsund.
Han säger att statsministern
i Sverige har två hem,
ett i Stockholm och ett i Harpsund.
Det har med säkerhet att göra,
säger han.
– Där lever vi våra liv.
Våra barn och deras vänner
är också välkomna,
säger han.
Ulf Kristersson säger också
att andra politiker före honom
har använt Harpsund
på liknande sätt.
8 SIDOR/TT
Vad är Harpsund?
- Harpsund är en gård
som svenska staten
fick i present år 1952.
- Mannen som gav bort gården
hette Carl August Wicander.
Han hade en fabrik
som gjorde golv av kork
och linoleum.
- Riksdagen tog beslut om
att ta emot gården året efter.
De sa då att regeringen, riksdagen,
organisationer och föreningar
får använda gården
för möten och konferenser.
5 november 2025
precis där fick alla svar alla som har kritiserat. klart att han ska ha sina fester inget fel i det.
Tycker du ja😡men inte vi alla andra!!! Hur vore det med lite självinsikt.punkt slut!!!!
Han har rätt!!!🥰
Håller med milena han har rätt att ha fester ibland.
milena😍😍😘😘ja han har rätt till fest.
stadsminister är också människa och har rätt att leva som vi andra punkt slut.🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾
klart att han rätten till fest.
ja han har rätt till fest 🎂🍰🍨🍧🍰🍹🍹🍹🍸🍷🍻🍾🍾🥂🍽🍽🍽🍸🍷♥️♥️🤠🤠👌👌👍👍
ja så klart att han ska ha fester, punkt slut diskuterat.
Vi ska göra som swennsons gör inte skilja sig från mängden 🥳🤠🤡