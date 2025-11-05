Alla Väljare

Han pratar på ett möte för journalister. I bakgrunden syns en svenska flagga.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kristersson svarar på kritiken

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson har låtit
personer i sin familj
ha fester på gården Harpsund.
Han har fått kritik för det.
Nu svarar han på kritiken.

Ulf Kristersson är förvånad
över att många har pratat
om festerna på Harpsund.

Han säger att statsministern
i Sverige har två hem,
ett i Stockholm och ett i Harpsund.
Det har med säkerhet att göra,
säger han.

– Där lever vi våra liv.
Våra barn och deras vänner
är också välkomna,
säger han.

Ulf Kristersson säger också
att andra politiker före honom
har använt Harpsund
på liknande sätt.

8 SIDOR/TT

Vad är Harpsund?

  • Harpsund är en gård
    som svenska staten
    fick i present år 1952.
  • Mannen som gav bort gården
    hette Carl August Wicander.
    Han hade en fabrik
    som gjorde golv av kork
    och linoleum.
  • Riksdagen tog beslut om
    att ta emot gården året efter.
    De sa då att regeringen, riksdagen,
    organisationer och föreningar
    får använda gården
    för möten och konferenser.
Flera stora vita hus står på en gräsmatta. För över 70 år sedan fick svenska staten gården Harpsund som present. Foto: Stefan Jerrevång/TT

5 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. v skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:45

    precis där fick alla svar alla som har kritiserat. klart att han ska ha sina fester inget fel i det.

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:50

    Tycker du ja😡men inte vi alla andra!!! Hur vore det med lite självinsikt.punkt slut!!!!

    Svara
  3. MILENA skriver:
    5 november, 2025 kl. 12:30

    Han har rätt!!!🥰

    Svara
  4. skriver:
    5 november, 2025 kl. 12:38

    Håller med milena han har rätt att ha fester ibland.

    Svara
  5. . skriver:
    5 november, 2025 kl. 12:48

    milena😍😍😘😘ja han har rätt till fest.

    Svara
  6. . skriver:
    5 november, 2025 kl. 12:56

    stadsminister är också människa och har rätt att leva som vi andra punkt slut.🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾

    Svara
  7. Sofias mamma skriver:
    5 november, 2025 kl. 13:01

    klart att han rätten till fest.

    Svara
  8. Bertil skriver:
    5 november, 2025 kl. 13:10

    ja han har rätt till fest 🎂🍰🍨🍧🍰🍹🍹🍹🍸🍷🍻🍾🍾🥂🍽🍽🍽🍸🍷♥️♥️🤠🤠👌👌👍👍

    Svara
  9. Anders skriver:
    5 november, 2025 kl. 13:36

    ja så klart att han ska ha fester, punkt slut diskuterat.

    Svara
  10. Sparre skriver:
    5 november, 2025 kl. 17:50

    Vi ska göra som swennsons gör inte skilja sig från mängden 🥳🤠🤡

    Svara
