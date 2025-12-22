Alla Väljare

Han står bredvid en julgran.

Statsminister Ulf Kristersson önskar god jul. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Han tror det blir bättre

Statsministern Ulf Kristersson
tror att det blir bättre
i Sverige nästa år.
Det sa han i sitt tal före jul.

Han pratade från gården Harpsund
på lördagen.

Han sa att regeringens politik
gör att familjer
får mer pengar nästa år.

– Tillsammans kan vi göra Sverige
till världens bästa land
att leva i.
Det är fullt möjligt,
sa statsministern i talet.

Han önskade alla en god jul
och ett gott nytt år.

Sveriges statsminister
brukar prata före varje jul.
Det är en tradition.

Talet gick att se i SVT.
Talet går att se på regeringens hemsida.

8 SIDOR/TT

22 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Bebi Peggy skriver:
    22 december, 2025 kl. 12:15

    Att Uffe och hans regering ska göra Sverige till världens bästa land, det har jag svårt att tro. Då kan jag lika gärna tro att Mumintrollet finns på riktigt och att han vandrar omkring i någon finsk skog. Politiker är nämligen duktiga på att snacka.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar