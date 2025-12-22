Han tror det blir bättre

Statsministern Ulf Kristersson

tror att det blir bättre

i Sverige nästa år.

Det sa han i sitt tal före jul.

Han pratade från gården Harpsund

på lördagen.

Han sa att regeringens politik

gör att familjer

får mer pengar nästa år.

– Tillsammans kan vi göra Sverige

till världens bästa land

att leva i.

Det är fullt möjligt,

sa statsministern i talet.

Han önskade alla en god jul

och ett gott nytt år.

Sveriges statsminister

brukar prata före varje jul.

Det är en tradition.

Talet gick att se i SVT.

Talet går att se på regeringens hemsida.

8 SIDOR/TT