Alla Väljare
Statsminister Ulf Kristersson önskar god jul. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Han tror det blir bättre
Statsministern Ulf Kristersson
tror att det blir bättre
i Sverige nästa år.
Det sa han i sitt tal före jul.
Han pratade från gården Harpsund
på lördagen.
Han sa att regeringens politik
gör att familjer
får mer pengar nästa år.
– Tillsammans kan vi göra Sverige
till världens bästa land
att leva i.
Det är fullt möjligt,
sa statsministern i talet.
Han önskade alla en god jul
och ett gott nytt år.
Sveriges statsminister
brukar prata före varje jul.
Det är en tradition.
Talet gick att se i SVT.
Talet går att se på regeringens hemsida.
8 SIDOR/TT
22 december 2025
Att Uffe och hans regering ska göra Sverige till världens bästa land, det har jag svårt att tro. Då kan jag lika gärna tro att Mumintrollet finns på riktigt och att han vandrar omkring i någon finsk skog. Politiker är nämligen duktiga på att snacka.