Alla Väljare
Statsminister Ulf Kristersson på gården Harpsund. Foto: H Montgomery/TT
Kritik mot Kristersson
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson
har låtit personer i sin familj
ha egna fester på gården Harpsund.
Hans dotter hade en fest där.
Hans svägerska hade också en fest där.
Det hände år 2023 och i somras.
Det berättar tidningarna
Aftonbladet och Svenska Dagbladet.
Nu får Kristersson kritik för det.
Svenska staten fick gården
Harpsund för många år sedan.
Gården får regering, riksdag,
organisationer och föreningar
använda för möten
och konferenser.
Olle Lundin är expert
på lagar för myndigheter,
förvaltningsrätt.
Han tror inte att mannen
som gav bort Harpsund
tänkte att gården
skulle användas
till privata fester
där statsministerns
barn bjuder in andra.
Det säger han till Aftonbladet.
Statsministerns presschef,
Hanna Strömberg,
säger att statsministern
inte har gjort något fel.
Det finns inga regler
för hur Harpsund
får användas, säger hon.
8 SIDOR/TT
Vad är Harpsund?
- Harpsund är en gård
som svenska staten
fick i present år 1952.
- Mannen som gav bort gården
hette Carl August Wicander.
Han hade en fabrik
som gjorde golv av kork
och linoleum.
- Riksdagen tog beslut om
att ta emot gården året efter.
De sa då att regeringen, riksdagen,
organisationer och föreningar
får använda gården
för möten och konferenser.
30 oktober 2025
Luktar korruption 😡🤑. Har dom ingen skam alls verkar det som!!!
Oj det är korruption undera jag om vad andra politiska partier kommer säga om Ulf
Mr.Ulf, får jag fira min födelsedag där?🥺
Han får ha fester han är också människa. Tycker inte han har gjort något fel ni är bara avundsjuka.
Men om ni är avundsjuka så är ni välkomna till min hästgård jag brukar ha fester ibland.
Till jag. Har du ingen egen åsikt tycker jag du ska hålla tyst 😡 alla människor i Sverige har rätt att uttrycka sin åsikt!!!!! Sedan tycker jag du ska ta hand om din ” hästgård istället.punkt slut🤠
Är alla välkomna till din hästgård på fest👍 även vi invandrare. Ok kommer gärna🎊
Det var inte (jag) som skrev om hästgård.
Om man inte har något snällt att säga kan man vara tyst.
Hej!
Ni får gärna diskutera och tycka olika.
Men var inte otrevliga mot varandra.
Hälsningar från 8 Sidor
Till li ja alla är välkomna, kristna, muslimer, jag älskar alla människor.
Hallåa jag skrev min åsikt. jag tycker att kristersson är också människa han måste ha lite fester också. vad är problemet?
Muslimer har islam som sin tro
”Det finns inga regler för hur Harpsund får användas, säger hon…….” Jag fragar: Måste en statsman få ”regler” om det är tillåtet att skilja mellan privatliv och officiella angelägenheter? 😔
Vad trevligt våran statsminister måste festa han med varför inte? heja ulf du är en fin människa .
Saknar Sofia var är du???