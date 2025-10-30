Alla Väljare

Han står på husets trappa.

Statsminister Ulf Kristersson på gården Harpsund. Foto: H Montgomery/TT

Kritik mot Kristersson

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson
har låtit personer i sin familj
ha egna fester på gården Harpsund.

Hans dotter hade en fest där.
Hans svägerska hade också en fest där.
Det hände år 2023 och i somras.

Det berättar tidningarna
Aftonbladet och Svenska Dagbladet.
Nu får Kristersson kritik för det.

Svenska staten fick gården
Harpsund för många år sedan.
Gården får regering, riksdag,
organisationer och föreningar
använda för möten
och konferenser.

Olle Lundin är expert
på lagar för myndigheter,
förvaltningsrätt.

Han tror inte att mannen
som gav bort Harpsund
tänkte att gården
skulle användas
till privata fester
där statsministerns
barn bjuder in andra.

Det säger han till Aftonbladet.

Statsministerns presschef,
Hanna Strömberg,
säger att statsministern
inte har gjort något fel.

Det finns inga regler
för hur Harpsund
får användas, säger hon.

8 SIDOR/TT

Vad är Harpsund?

  • Harpsund är en gård
    som svenska staten
    fick i present år 1952.
  • Mannen som gav bort gården
    hette Carl August Wicander.
    Han hade en fabrik
    som gjorde golv av kork
    och linoleum.
  • Riksdagen tog beslut om
    att ta emot gården året efter.
    De sa då att regeringen, riksdagen,
    organisationer och föreningar
    får använda gården
    för möten och konferenser.
Flera stora vita hus står på en gräsmatta. För över 70 år sedan fick svenska staten gården Harpsund som present. Foto: Stefan Jerrevång/TT

30 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
16 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 10:40

    Luktar korruption 😡🤑. Har dom ingen skam alls verkar det som!!!

  2. FRIDA skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 11:12

    Oj det är korruption undera jag om vad andra politiska partier kommer säga om Ulf

  3. Jag skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 12:08

    Mr.Ulf, får jag fira min födelsedag där?🥺

  4. ... skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 12:20

    Han får ha fester han är också människa. Tycker inte han har gjort något fel ni är bara avundsjuka.

  5. ... skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 12:22

    Men om ni är avundsjuka så är ni välkomna till min hästgård jag brukar ha fester ibland.

  6. Hallåa skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:22

    Till jag. Har du ingen egen åsikt tycker jag du ska hålla tyst 😡 alla människor i Sverige har rätt att uttrycka sin åsikt!!!!! Sedan tycker jag du ska ta hand om din ” hästgård istället.punkt slut🤠

  7. Li skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:32

    Är alla välkomna till din hästgård på fest👍 även vi invandrare. Ok kommer gärna🎊

  8. ... skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:33

    Det var inte (jag) som skrev om hästgård.

  9. Sluta vara elaka skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:53

    Om man inte har något snällt att säga kan man vara tyst.

  10. 8 Sidor Redaktör skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:54

    Hej!

    Ni får gärna diskutera och tycka olika.
    Men var inte otrevliga mot varandra.

    Hälsningar från 8 Sidor

  11. ... skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 14:02

    Till li ja alla är välkomna, kristna, muslimer, jag älskar alla människor.

  12. ... skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 14:05

    Hallåa jag skrev min åsikt. jag tycker att kristersson är också människa han måste ha lite fester också. vad är problemet?

  13. Olle skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 14:29

    Muslimer har islam som sin tro

  14. Ruth skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 14:44

    ”Det finns inga regler för hur Harpsund får användas, säger hon…….” Jag fragar: Måste en statsman få ”regler” om det är tillåtet att skilja mellan privatliv och officiella angelägenheter? 😔

  15. Bea skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 14:54

    Vad trevligt våran statsminister måste festa han med varför inte? heja ulf du är en fin människa .

  16. ,, skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 15:42

    Saknar Sofia var är du???

