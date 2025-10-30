Kritik mot Kristersson

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson

har låtit personer i sin familj

ha egna fester på gården Harpsund.

Hans dotter hade en fest där.

Hans svägerska hade också en fest där.

Det hände år 2023 och i somras.

Det berättar tidningarna

Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Nu får Kristersson kritik för det.

Svenska staten fick gården

Harpsund för många år sedan.

Gården får regering, riksdag,

organisationer och föreningar

använda för möten

och konferenser.

Olle Lundin är expert

på lagar för myndigheter,

förvaltningsrätt.

Han tror inte att mannen

som gav bort Harpsund

tänkte att gården

skulle användas

till privata fester

där statsministerns

barn bjuder in andra.

Det säger han till Aftonbladet.

Statsministerns presschef,

Hanna Strömberg,

säger att statsministern

inte har gjort något fel.

Det finns inga regler

för hur Harpsund

får användas, säger hon.

8 SIDOR/TT