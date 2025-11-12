Alla Väljare
Kriminalvården säger nej till regeringens förslag. Foto: Adam Ihse/TT
Nej till att fängsla 13-åringar
Barn i Sverige som är
mellan 15 år och 17 år
ska kunna sitta i fängelse
om de har gjort allvarliga brott.
Det har riksdagen bestämt.
Nu jobbar myndigheten
Kriminalvården
med att ordna platser
för barn i sina fängelser.
Men regeringen vill också
att 13-åringar och 14-åringar
ska kunna bli straffade
med fängelse om de har
gjort allvarliga brott.
Kriminalvården
är mycket kritisk till det.
Myndigheten säger nej.
Barn som är så unga som 13 år
ska samhället ta hand om
på något annat sätt.
Att sitta i fängelse
när du är så ung är dåligt.
Det skriver Kriminalvården
i ett svar till regeringen.
Regeringens minister
Gunnar Strömmer
säger att de ska undersöka
alla svar som de har fått.
Förslaget om att fängsla
13-åringar och 14-åringar
har fått mycket kritik
från andra experter också.
Till exempel från poliser,
åklagare, domare
och organisationer som jobbar
med barns rättigheter.
8 SIDOR/TT
Det går inte!😔
Begår man brott då vet man vad man gör !!dagisbarn vet vad som är rätt och fel.in med dom och lär dom veta hut.
Ja till att fängsla 13 åringar. Bort med dom som begår brott på våra gator. Fängelse är det rätta straffet.
Man Ska Verkligen Inte Sätta 13 Åringar I Fängelse Eller I Kriminalvården Det Är Inte Rätt
De 13 åringarna vet vad de gör, ju💀
det är det ända rätta fängelse , där lär dom sig hur man lever sund liv .
Jag tycker att 13-åringar vet vad de gör. De måste de få koncekvenser för det de gör.!😤
Jag tycker att det är också föräldrars fel att barn begår brott. De måste säger till sitt barn vad kan man inte göra och om de begår brott , ta bort föräldrarättigheter. Det betyder att socialen tar deras barn.
Barn i mellanstadiet måste veta vad de gör. Och måste tänka innan de gör något alvarligt brott.
I Tyskland finns det speciella fängelser för ungdomar. De skulle man ha i Sverige också.
Håller med Marcus
Ansvaret ligger hos föräldrarna eftersom barnen fortfarande är minderåriga.
Kriminella gäng utnyttjar ungdomar för att göra sina brott, eftersom alla vet att de inte Hamar i fängelse. I USA har vi särskilda fängelse för barn som har gjort brott, var de går i skolan. Om deras föräldrar skötar inte om dem, och tillåter dem att göra brott, det är kanske det bästa ställa för dem.
Det är stort problemet i Sverige när kriminella grupper använder lagar till sin fördel.
De förstår att barnen mellan 13-17 år får inte så stor problemet än vuxna människor eftersom de rekryterar ungdomar.
Jag tror att fängelse hjälper inte räkna den situation och politiker måste tänka på annat väg.😔