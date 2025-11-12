Nej till att fängsla 13-åringar

Barn i Sverige som är

mellan 15 år och 17 år

ska kunna sitta i fängelse

om de har gjort allvarliga brott.

Det har riksdagen bestämt.

Nu jobbar myndigheten

Kriminalvården

med att ordna platser

för barn i sina fängelser.

Men regeringen vill också

att 13-åringar och 14-åringar

ska kunna bli straffade

med fängelse om de har

gjort allvarliga brott.

Kriminalvården

är mycket kritisk till det.

Myndigheten säger nej.

Barn som är så unga som 13 år

ska samhället ta hand om

på något annat sätt.

Att sitta i fängelse

när du är så ung är dåligt.

Det skriver Kriminalvården

i ett svar till regeringen.

Regeringens minister

Gunnar Strömmer

säger att de ska undersöka

alla svar som de har fått.

Förslaget om att fängsla

13-åringar och 14-åringar

har fått mycket kritik

från andra experter också.

Till exempel från poliser,

åklagare, domare

och organisationer som jobbar

med barns rättigheter.

8 SIDOR/TT