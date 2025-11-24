Alla Väljare

Jimmie Åkesson står vid en scen. Personer i publiken står upp och applåderar honom.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson på partiets möte i Örebro. Foto: Anders Wiklund/TT

Parti vill ändra lag

Partiet Sverigedemokraterna
har haft ett möte i Örebro.
De pratade om flera saker.
En av sakerna var lagen
hets mot folkgrupp.

Flera i partiet vill
att lagen ska bort.
Så blev det inte.

Men partiet bestämde
att de vill ändra lagen.
De vill att lagen bara
ska gälla hat mot olika folk.
Den ska inte gälla
religion eller sexualitet.

Det har länge funnits kritik
mot lagen i partiet.

Folk i partiet tycker att lagen
inte skyddar vita svenskar.
Folk tycker att lagen är orättvis.
Folk tycker att lagen
hindrar människors frihet
att säga och skriva vad de vill.

8 SIDOR/TT

Hets mot folkgrupp

  • Hets mot folkgrupp är ett brott.
    Det blev lag i Sverige år 1948.
    Det berodde på att det hade varit
    mycket hat mot judar.
  • Lagen ska skydda olika grupper.
    Det är förbjudet att hata grupper
    så att andra kan se och höra det.
  • Det handlar om hat mot grupper
    beroende på var de kommer från,
    hudfärg, religion och sexualitet.

24 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar