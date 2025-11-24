Parti vill ändra lag

Partiet Sverigedemokraterna

har haft ett möte i Örebro.

De pratade om flera saker.

En av sakerna var lagen

hets mot folkgrupp.

Flera i partiet vill

att lagen ska bort.

Så blev det inte.

Men partiet bestämde

att de vill ändra lagen.

De vill att lagen bara

ska gälla hat mot olika folk.

Den ska inte gälla

religion eller sexualitet.

Det har länge funnits kritik

mot lagen i partiet.

Folk i partiet tycker att lagen

inte skyddar vita svenskar.

Folk tycker att lagen är orättvis.

Folk tycker att lagen

hindrar människors frihet

att säga och skriva vad de vill.

