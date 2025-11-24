Alla Väljare
Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson på partiets möte i Örebro. Foto: Anders Wiklund/TT
Parti vill ändra lag
Partiet Sverigedemokraterna
har haft ett möte i Örebro.
De pratade om flera saker.
En av sakerna var lagen
hets mot folkgrupp.
Flera i partiet vill
att lagen ska bort.
Så blev det inte.
Men partiet bestämde
att de vill ändra lagen.
De vill att lagen bara
ska gälla hat mot olika folk.
Den ska inte gälla
religion eller sexualitet.
Det har länge funnits kritik
mot lagen i partiet.
Folk i partiet tycker att lagen
inte skyddar vita svenskar.
Folk tycker att lagen är orättvis.
Folk tycker att lagen
hindrar människors frihet
att säga och skriva vad de vill.
8 SIDOR/TT
Hets mot folkgrupp
- Hets mot folkgrupp är ett brott.
Det blev lag i Sverige år 1948.
Det berodde på att det hade varit
mycket hat mot judar.
- Lagen ska skydda olika grupper.
Det är förbjudet att hata grupper
så att andra kan se och höra det.
- Det handlar om hat mot grupper
beroende på var de kommer från,
hudfärg, religion och sexualitet.
24 november 2025