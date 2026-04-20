Hon vill ta bort pappans dagar

I höst är det val i Sverige.

Kristdemokraterna har nyligen

haft ett stort möte.

Mötet var i Jönköping.

Där bestämde partiet

vilken politik

de ska ha inför valet.

Här är några av sakerna.

Kristdemokraterna

vill att föräldrar själva

ska få välja vem

som är hemma

när de har fått ett barn.

De vill ta bort pappans dagar.

De vill att staten

De vill ha ett förbud

De vill att Kristdemokraterna

ska få ha flera ministrar

i regeringen efter valet i höst.

8 SIDOR/TT