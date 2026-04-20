Alla Väljare

Hon står på en scen. Hon pekar med ett finger.

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch pratar på mötet i Jönköping. Foto: Adam Ishe/TT

Hon vill ta bort pappans dagar

I höst är det val i Sverige.
Kristdemokraterna har nyligen
haft ett stort möte.
Mötet var i Jönköping.

Där bestämde partiet
vilken politik
de ska ha inför valet.
Här är några av sakerna.

  • Kristdemokraterna
    vill att föräldrar själva
    ska få välja vem
    som är hemma
    när de har fått ett barn.
    De vill ta bort pappans dagar.
  • De vill att staten
    ska han ansvar för
    vården i Sverige.
    I dag har Sveriges
    21 regioner det.
  • De vill ha ett förbud
    mot ha på sig burka
    på platser för alla.
    Burka är en dräkt
    vissa muslimska kvinnor
    använder.
    Den täcker hela kroppen.
  • De vill att Kristdemokraterna
    ska få ha flera ministrar
    i regeringen efter valet i höst.

8 SIDOR/TT

Pappans dagar

  • I Sverige får föräldrar pengar
    av myndigheten Försäkringskassan
    när de är lediga med sin bebis.
    Föräldrar får pengar för
    att vara lediga 480 dagar
    med barnet.
  • Kvinnorna är mest lediga.
    Förr 50 år sedan
    var pappor knappt
    lediga med barnen alls.
  • Nu är papporna hemma
    ungefär 30 procent av tiden.
    Det beror på att Sverige
    har ändrat reglerna.
  • I dag har föräldrarna
    90 dagar de inte kan
    dela med sig av
    till den andra föräldern.
    Det har gjort att pappor
    varit mer hemma med barnen.
  • Kristdemokraterna vill
    ändra reglerna.
    De vill att föräldrar
    ska kunna dela fritt
    på alla dagarna.
  • De tror att familjer
    mår bättre av den frihet
    och att det är bra
    för familjens pengar.
En pappa hjälper sitt barn över gatan. En pappa med sitt barn i Stockholm. Foto: Susanna Persson Öste/TT

20 april 2026

Fler liknande artiklar