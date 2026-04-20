Kristdemokraternas ledare Ebba Busch pratar på mötet i Jönköping. Foto: Adam Ishe/TT
Hon vill ta bort pappans dagar
I höst är det val i Sverige.
Kristdemokraterna har nyligen
haft ett stort möte.
Mötet var i Jönköping.
Där bestämde partiet
vilken politik
de ska ha inför valet.
Här är några av sakerna.
- Kristdemokraterna
vill att föräldrar själva
ska få välja vem
som är hemma
när de har fått ett barn.
De vill ta bort pappans dagar.
- De vill att staten
ska han ansvar för
vården i Sverige.
I dag har Sveriges
21 regioner det.
- De vill ha ett förbud
mot ha på sig burka
på platser för alla.
Burka är en dräkt
vissa muslimska kvinnor
använder.
Den täcker hela kroppen.
- De vill att Kristdemokraterna
ska få ha flera ministrar
i regeringen efter valet i höst.
8 SIDOR/TT
Pappans dagar
- I Sverige får föräldrar pengar
av myndigheten Försäkringskassan
när de är lediga med sin bebis.
Föräldrar får pengar för
att vara lediga 480 dagar
med barnet.
- Kvinnorna är mest lediga.
Förr 50 år sedan
var pappor knappt
lediga med barnen alls.
- Nu är papporna hemma
ungefär 30 procent av tiden.
Det beror på att Sverige
har ändrat reglerna.
- I dag har föräldrarna
90 dagar de inte kan
dela med sig av
till den andra föräldern.
Det har gjort att pappor
varit mer hemma med barnen.
- Kristdemokraterna vill
ändra reglerna.
De vill att föräldrar
ska kunna dela fritt
på alla dagarna.
- De tror att familjer
mår bättre av den frihet
och att det är bra
för familjens pengar.
En pappa med sitt barn i Stockholm. Foto: Susanna Persson Öste/TT
20 april 2026