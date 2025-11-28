Poliser kan få övervaka med AI

Regeringen vill att poliser

ska få använda en ny teknik

med AI, artificiell intelligens.

AI är smarta program

i datorer.

Det handlar om kameror

som snabbt kan känna igen

ansiktet på människor.

Det ska hjälpa poliserna att

• hitta brottslingar

• stoppa allvarliga brott innan de händer

• hitta människor som är med om brott.

Det säger regeringens minister

Gunnar Strömmer.

Regeringen skickar

nu förslaget till lagrådet.

Det är den myndighet

som undersöker nya lagar.

Förslaget har tidigare fått kritik.

Det kan minska människors

rätt till ett privat liv då många

kan bli övervakade.

EU har också en lag om AI.

Lagen förbjuder länder

från att använda

den här tekniken på platser

där många människor är.

Regeringen säger att Sverige

kan få ett undantag från EUs lag.

Poliser ska bara få använda

den nya tekniken med AI

när de absolut måste,

säger regeringen.

En åklagare måste också säga ja först.

Regeringen vill att lagen ska börja

gälla den 1 maj nästa år.

