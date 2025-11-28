Alla Väljare
Regeringens minister Gunnar Strömmer. Foto: Lars Schröder
Poliser kan få övervaka med AI
Regeringen vill att poliser
ska få använda en ny teknik
med AI, artificiell intelligens.
AI är smarta program
i datorer.
Det handlar om kameror
som snabbt kan känna igen
ansiktet på människor.
Det ska hjälpa poliserna att
• hitta brottslingar
• stoppa allvarliga brott innan de händer
• hitta människor som är med om brott.
Det säger regeringens minister
Gunnar Strömmer.
Regeringen skickar
nu förslaget till lagrådet.
Det är den myndighet
som undersöker nya lagar.
Förslaget har tidigare fått kritik.
Det kan minska människors
rätt till ett privat liv då många
kan bli övervakade.
EU har också en lag om AI.
Lagen förbjuder länder
från att använda
den här tekniken på platser
där många människor är.
Regeringen säger att Sverige
kan få ett undantag från EUs lag.
Poliser ska bara få använda
den nya tekniken med AI
när de absolut måste,
säger regeringen.
En åklagare måste också säga ja först.
Regeringen vill att lagen ska börja
gälla den 1 maj nästa år.
8 SIDOR/TT
jättebra förslag det behövs ,så vi kan känna oss tryggare