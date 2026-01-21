Statsministern i Davos

Den här veckan är det ett stort

möte i staden Davos i Schweiz.

Över 60 ledare för olika regeringar,

många politiker, forskare

och ledare för företag är med.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson

skulle inte resa till mötet.

Men han ändrade sig.

Nu är han i Davos.

Han ska prata om säkerheten

i Europa med andra politiker.

Han ska också ha möte med

Kanadas statsminister Mark Carney.

På torsdagen ska politiker

i Europeiska unionen

ha ett viktigt möte.

De ska prata om USAs ledare

Donald Trumps hot om

att ta över Grönland.

Donald Trump ska prata i Davos

klockan 14.30 i dag, onsdag.

Trump vill att många länder

ska gå med i hans

grupp för fred, fredsrådet.

Men Sverige säger just nu

nej till att vara med i gruppen.

Det säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT

Stort möte i Davos

Trump vill ordna egen grupp