Han har halsduk och glasögon.

Statsminister Ulf Kristersson åker till Davos i Schweiz. Foto: Jessica Gow/TT

Statsministern i Davos

Den här veckan är det ett stort
möte i staden Davos i Schweiz.

Över 60 ledare för olika regeringar,
många politiker, forskare
och ledare för företag är med.

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson
skulle inte resa till mötet.
Men han ändrade sig.

Nu är han i Davos.
Han ska prata om säkerheten
i Europa med andra politiker.
Han ska också ha möte med
Kanadas statsminister Mark Carney.

På torsdagen ska politiker
i Europeiska unionen
ha ett viktigt möte.
De ska prata om USAs ledare
Donald Trumps hot om
att ta över Grönland.

Donald Trump ska prata i Davos
klockan 14.30 i dag, onsdag.

Trump vill att många länder
ska gå med i hans
grupp för fred, fredsrådet.
Men Sverige säger just nu
nej till att vara med i gruppen.
Det säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT

Stort möte i Davos

Trump vill ordna egen grupp

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. ano skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:14

    Vet någon varför de protesterar i Strasbourg?😷

    Svara
  2. Vinne skriver:
    21 januari, 2026 kl. 14:12

    Bra Sverige säga ner till Trump. Han vill ha grupp för att vara ledare och ska kunna ta över Grönland lättare kanske

    Svara
  3. Anonym skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:31

    Donald Trump pratar om fred? Låter för bra att vara sant. Han borde hjälpa hans invånare först sen prata om fred.

    Svara
