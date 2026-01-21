Alla Väljare
Statsminister Ulf Kristersson åker till Davos i Schweiz. Foto: Jessica Gow/TT
Statsministern i Davos
Den här veckan är det ett stort
möte i staden Davos i Schweiz.
Över 60 ledare för olika regeringar,
många politiker, forskare
och ledare för företag är med.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson
skulle inte resa till mötet.
Men han ändrade sig.
Nu är han i Davos.
Han ska prata om säkerheten
i Europa med andra politiker.
Han ska också ha möte med
Kanadas statsminister Mark Carney.
På torsdagen ska politiker
i Europeiska unionen
ha ett viktigt möte.
De ska prata om USAs ledare
Donald Trumps hot om
att ta över Grönland.
Donald Trump ska prata i Davos
klockan 14.30 i dag, onsdag.
Trump vill att många länder
ska gå med i hans
grupp för fred, fredsrådet.
Men Sverige säger just nu
nej till att vara med i gruppen.
Det säger Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
21 januari 2026
Vet någon varför de protesterar i Strasbourg?😷
Bra Sverige säga ner till Trump. Han vill ha grupp för att vara ledare och ska kunna ta över Grönland lättare kanske
Donald Trump pratar om fred? Låter för bra att vara sant. Han borde hjälpa hans invånare först sen prata om fred.