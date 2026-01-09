Statsministern om attacken

Det var ett brott mot folkrätten

när USA tog till fånga

Venezuelas ledare Maduro.

Det säger statsministern

Ulf Kristersson.

Folkrätten är regler om

hur människor ska skyddas

och hur det ska vara fred.

Maduro var inte

vald till ledare

på ett lagligt sätt.

– Ingen kommer att sakna honom,

säger statsministern.

USA har fortsatt

att hota flera länder.

De vill ta över ön Grönland

från Danmark.

– Vi är oroliga över

hur USA pratar

till Danmark och Grönland,

säger statsministern.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

vill att ledarna

för alla partier i riksdagen

träffas i ett särskilt möte.

Hon vill prata

om läget i världen

och om att världens regler

måste följas.

Statsministern tycker inte

att ett sådant möte behövs.

De kan prata som vanligt

i gruppen utrikesnämnden

tycker han.

I slutet av januari

ska alla partier också träffas

i gruppen försvarsberedningen.

De ska prata om Sveriges försvar.

8 SIDOR/TT