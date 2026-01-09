Alla Väljare
Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Geert Vanden/AP/TT
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT
Statsministern om attacken
Det var ett brott mot folkrätten
när USA tog till fånga
Venezuelas ledare Maduro.
Det säger statsministern
Ulf Kristersson.
Folkrätten är regler om
hur människor ska skyddas
och hur det ska vara fred.
Maduro var inte
vald till ledare
på ett lagligt sätt.
– Ingen kommer att sakna honom,
säger statsministern.
USA har fortsatt
att hota flera länder.
De vill ta över ön Grönland
från Danmark.
– Vi är oroliga över
hur USA pratar
till Danmark och Grönland,
säger statsministern.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
vill att ledarna
för alla partier i riksdagen
träffas i ett särskilt möte.
Hon vill prata
om läget i världen
och om att världens regler
måste följas.
Statsministern tycker inte
att ett sådant möte behövs.
De kan prata som vanligt
i gruppen utrikesnämnden
tycker han.
I slutet av januari
ska alla partier också träffas
i gruppen försvarsberedningen.
De ska prata om Sveriges försvar.
8 SIDOR/TT
9 januari 2026