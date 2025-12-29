Kommuner sänker skatten

Nästa år ska några

av Sveriges 290 kommuner

sänka skatten.

Så blir det i 45 kommuner.

Sänkningen blir

ganska liten i de flesta

av kommunerna,

ungefär tre öre.

Men i Lekebergs kommun

sänks skatten med en krona.

I 16 kommuner

blir skatten högre nästa år.

Men de flesta människor i Sverige

får betala samma skatt år 2026

som de gjorde år 2025.

8 SIDOR/TT