Kommuner sänker skatten

Nästa år ska några
av Sveriges 290 kommuner
sänka skatten.
Så blir det i 45 kommuner.

Sänkningen blir
ganska liten i de flesta
av kommunerna,
ungefär tre öre.
Men i Lekebergs kommun
sänks skatten med en krona.

I 16 kommuner
blir skatten högre nästa år.

Men de flesta människor i Sverige
får betala samma skatt år 2026
som de gjorde år 2025.

Kommunalskatt

  • Det finns 290 kommuner i Sverige.
  • Alla kommuner ligger i en region.
    Sverige har 21 regioner.
  • Kommuner och regioner
    får in pengar från folk
    som bor där som betalar skatt.
  • Skatten kallas för kommunalskatt.
  • Skatten går bland annat till
    vägar, vatten, avlopp,
    skolor och vård för gamla.
  • Dorotea kommun har
    högst skatt i Sverige.
    Där betalar folk 35,65 kronor
    på varje hundralapp de tjänar.
  • Österåkers kommun har
    den lägsta skatten i Sverige.
    Där betalar folk 28,93 kronor
    på varje hundralapp de tjänar.

29 december 2025

  1. Bebi Peggy skriver:
    29 december, 2025 kl. 09:42

    Här i Osby är kommunalskatten fruktansvärt hög. Och eftersom det är de borgerliga partierna som styr här lär det knappast bli någon sänkning. Just nu har jag inte råd att köpa kläder eller skor. Knappt köpa mat. Nästan alla pengar går till vård och mediciner.

