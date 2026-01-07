Alla Väljare
Elisabeth Thand Ringqvist är ledare för Centerpartiet. Ebba Busch är ledare för partiet Kristdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery och Christine Olsson/TT
De får färre röster
I september i år
är det val i Sverige.
Folk ska välja partier
till Sveriges riksdag.
Flera partier har stora
problem före valet.
Färre människor
vill rösta på dem.
Nu visar en ny undersökning
att Centerpartiet och
Kristdemokraterna får
mindre än fyra procent
av rösterna.
Det berättar
Sveriges Radio.
Det betyder att
partierna inte hade
kommit in i riksdagen
om det hade varit val i dag.
Centerpartiet har fått
sämre siffror sedan
Anna-Karin Hatt
slutade som ledare.
Den nya ledaren heter
Elisabeth Thand Ringqvist.
Men störst problem
har partiet Liberalerna.
Bara lite mer än
två procent vill
rösta på dem.
För att få vara med
i Sveriges riksdag måste
ett parti få minst
fyra procent av rösterna.
Undersökningen är
gjord av företaget
Indikator i december.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026