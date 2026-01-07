De får färre röster

I september i år

är det val i Sverige.

Folk ska välja partier

till Sveriges riksdag.

Flera partier har stora

problem före valet.

Färre människor

vill rösta på dem.

Nu visar en ny undersökning

att Centerpartiet och

Kristdemokraterna får

mindre än fyra procent

av rösterna.

Det berättar

Sveriges Radio.

Det betyder att

partierna inte hade

kommit in i riksdagen

om det hade varit val i dag.

Centerpartiet har fått

sämre siffror sedan

Anna-Karin Hatt

slutade som ledare.

Den nya ledaren heter

Elisabeth Thand Ringqvist.

Men störst problem

har partiet Liberalerna.

Bara lite mer än

två procent vill

rösta på dem.

För att få vara med

i Sveriges riksdag måste

ett parti få minst

fyra procent av rösterna.

Undersökningen är

gjord av företaget

Indikator i december.

8 SIDOR/TT