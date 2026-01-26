Regeringen vill fängsla 13-åringar

Regeringen vill ändra lagen

för att stoppa unga

som gör allvarliga brott.

De vill att domstolar

ska kunna döma

13-åringar och 14-åringar

till fängelse.

Förslaget har fått mycket kritik

från många olika experter.

Men trots kritiken

vill nu regeringen ändra lagen.

Brotten handlar till exempel

om mord, försök till mord,

grov våldtäkt eller

om någon har sprängt

och förstört något

eller skadat någon.

En 13-åring som döms för mord

kan straffas med

ett eller två år i fängelse.

Domstolarna ska kunna

välja ett annat straff än fängelse.

Det kan vara övervakning eller vård.

Från den 3 juli i år

ska den nya åldern gälla

i fem år framåt.

Efter det måste riksdagen

rösta om gränsen 13 år

ska vara kvar eller inte.

Fram till nu har åldern varit 15 år

i Sverige för att kunna

bli straffad med fängelse.

– Vi måste få stopp på

att brottslingar i gäng

använder barn och unga

till att göra brott.

Det säger regeringens minister

Gunnar Strömmer.

Riksdagen ska nu rösta

om förslaget.

Det är inte klart när.

8 SIDOR/TT