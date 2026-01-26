Alla Väljare
Regeringens minister Gunnar Strömmer berättade om den nya gränsen för fängelse. Foto: Anders Wiklund/TT
Regeringen vill fängsla 13-åringar
Regeringen vill ändra lagen
för att stoppa unga
som gör allvarliga brott.
De vill att domstolar
ska kunna döma
13-åringar och 14-åringar
till fängelse.
Förslaget har fått mycket kritik
från många olika experter.
Men trots kritiken
vill nu regeringen ändra lagen.
Brotten handlar till exempel
om mord, försök till mord,
grov våldtäkt eller
om någon har sprängt
och förstört något
eller skadat någon.
En 13-åring som döms för mord
kan straffas med
ett eller två år i fängelse.
Domstolarna ska kunna
välja ett annat straff än fängelse.
Det kan vara övervakning eller vård.
Från den 3 juli i år
ska den nya åldern gälla
i fem år framåt.
Efter det måste riksdagen
rösta om gränsen 13 år
ska vara kvar eller inte.
Fram till nu har åldern varit 15 år
i Sverige för att kunna
bli straffad med fängelse.
– Vi måste få stopp på
att brottslingar i gäng
använder barn och unga
till att göra brott.
Det säger regeringens minister
Gunnar Strömmer.
Riksdagen ska nu rösta
om förslaget.
Det är inte klart när.
Förslaget får mycket kritik
- Kriminalvården har ansvar
för fängelser i Sverige.
- De är kritiska till
att fängsla 13-åringar.
- – Barn som är så unga som 13 år
ska samhället ta hand om
på något annat sätt.
Att sitta i fängelse
när du är så ung är dåligt.
Det skrev Kriminalvården
i ett svar till regeringen.
- Förslaget får mycket kritik
från andra experter också.
- Till exempel från poliser,
åklagare, domare
och organisationer som jobbar
med barns rättigheter.
- Organisationerna Unicef och
Bris jobbar med barns rättigheter.
De säger att det är fel att fängsla barn.
Det finns ingen forskning
som stödjer förslaget.
Barn har inte lärt sig
att förstå vad dåliga saker de gör
kan leda till, säger de.
- Organisationerna
vill i stället att skolan
och Socialtjänsten
ska få mer stöd för att
hjälpa barn som gör brott.
bara bura in alla oavsett ålder är ma 13 år så vet man vad man gör till och med dagisbarn vet vad som är bra eller dåligt. 2 år är för lite tycker jag minst 5 år.
Bura in dom på 15 år
bra förslag sätt in i fängelse. jag är så trött på alla kriminella.
Sverige måste bli stenhårda mot brottslingar. De gör fruktansvärda saker och kryper bara längre ner i åldrarna.
Var är föräldrarna?
Här I Storbritannien får domstolarna döma människor till fängelse om de är 10 år gammal eller äldre. 13 verkar fortfarande lite högt, tycker jag.
Vart är du på väg?
Jag ska gå till min kompis, mamma. Så går man och gör dumma saker.
Jag tycker att barn till 15-16 år ska inte fängslas. Det är fel.
Det kan leda till mycket mera problem.
Fängsla alla oavsett åldern , Jag anser att alla som utförare en brott ska fängslas
👏👏👏
🙂🙂🙂😃😃😃😀😀😀😮
de som är 13/14 år är inte fullmogna än : ( det är inte bra att de kan hamna i fängelse.
varför hamnar de inte på nåt hem eller vad det heter där vissa hamnar om de inte mår bra mentalt?? vad hände med det?????
De hem som fanns har tagits över av gängkriminella. Det var som att bo tillsammans med massor av likasinnade kompisar.
Det förstår alla att dessa hem var ett skämt.
Sluta dalta med grova brottslingar oavsett ålder.
Det mikel försöker är bluff tryck inte på länken bedrägeri
Gabco skriv på svenska jag förstår inte vad du skriver
Sätt föräldrarna i fängelse dom har misslyckats med uppfostran punkt slut.
Jo men borde de inte ha speciella fängelsen för de yngre eller har dem det.
Men ingen vill förstås
Var får ett 13-årigt barn tag på ett vapen? Och varför ska hen begå brott? Det här är en form av övergrepp mot barnet – mot både själ och kropp! Därför borde man, precis som mot en våldtäktsman, döma den som har gett barnet vapnet till det strängaste straffet.
Bra, om barn beteende är som en vuxen, måste barnet sitta i fängelse som andra vuxna som gör samma brott.
