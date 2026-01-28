Alla Väljare

En pojke sitter i sin skolbänk och kollar på mobilen.

Det ska bli förbud mot mobil i skolan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Förbud mot mobil i skolan

Det ska bli förbjudet
att ha mobiltelefon i skolan.
Det gäller alla skolor
i Sverige upp till nionde klass.
Det vill regeringen.

Lagen ska börja gälla
den 1 augusti i år.

Eleverna får lämna
mobilen på morgonen.
Sedan får de tillbaka den
när skoldagen är slut.

Så är det redan nu
på många skolor.
Men regeringen vill att det
blir så på alla skolor.

Eleverna ska inte heller
få ha mobilen på raster
eller på fritids.

Men ibland är mobilen okej.
Om en lärare säger
att den behövs på lektionen
eller om en elev har särskilda skäl.

Regeringen tycker
att förbudet gör att elever
lär sig mer och mår bättre.

8 SIDOR/TT

28 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. V skriver:
    28 januari, 2026 kl. 17:11

    Jättebra beslut. I skolan ska man lära sig och inte sitta och leka med telefonen. Borde införas för längesen.

  2. Vinne skriver:
    28 januari, 2026 kl. 18:10

    Dålig idé. Tycker jag

  3. Anonym skriver:
    28 januari, 2026 kl. 19:12

    Jag var tillåten att ha mobilen på skoltiden av särskilda skäl.
    Svår depression och autism och ADD. Men jag sköte mig, så jag lärarna tillät mig ha den även under proven (de litade på jag inte kommer fuska).

  4. /j skriver:
    28 januari, 2026 kl. 20:17

    Var det inte redan en lag?

  5. C skriver:
    28 januari, 2026 kl. 22:28

    Det är fel mobil är bra, kanske uppdatera elever om bussen är inställt och föräldrar måste komma till skolan. Mobilen är bättre än lärare också eller kan komplettera lärare. Fråga AI vad som helst och få bra svar.

  6. V skriver:
    28 januari, 2026 kl. 22:29

    Man kan lära sig hemma och fråga lärare i skolan.

  7. Mercy skriver:
    28 januari, 2026 kl. 22:51

    Bästa beslutet och jah håller med 100%

  8. Lena skriver:
    29 januari, 2026 kl. 00:01

    Det är bara slafs i skolan nuförtiden. Låta barnen ha mobilen med sig på lektionstid.
    Den får du leka med sedan. Inga föräldrar ska ringa och störa och busstiderna får du kolla av på rasten. Vilka bortskämda och konstiga ungar. Ska ungarna bestämma?

