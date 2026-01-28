Förbud mot mobil i skolan

Det ska bli förbjudet

att ha mobiltelefon i skolan.

Det gäller alla skolor

i Sverige upp till nionde klass.

Det vill regeringen.

Lagen ska börja gälla

den 1 augusti i år.

Eleverna får lämna

mobilen på morgonen.

Sedan får de tillbaka den

när skoldagen är slut.

Så är det redan nu

på många skolor.

Men regeringen vill att det

blir så på alla skolor.

Eleverna ska inte heller

få ha mobilen på raster

eller på fritids.

Men ibland är mobilen okej.

Om en lärare säger

att den behövs på lektionen

eller om en elev har särskilda skäl.

Regeringen tycker

att förbudet gör att elever

lär sig mer och mår bättre.

8 SIDOR/TT