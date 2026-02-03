Regeringen vill ha

nya betyg i skolan.

Det blir siffrorna

ett till tio.

Betyget F tas bort.

I dag får elever betyg

med bokstäverna A till F.

F betyder inte godkänd.

Många elever slutar klass nio

utan att ha betyg

som räcker för

att börja i gymnasiet.

Betyget F i matte,

svenska och engelska

är ofta ett problem.

Men när betyget F försvinner

kan fler elever

gå i gymnasiet.

Regeringen säger också

att de nya betygen

blir säkrare och mer rättvisa.

Regeringen vill att

de nya betygen

ska börja gälla år 2028.

Men först måste riksdagen

rösta ja.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR