Elever tittar på sina betyg. Foto: TT
Regeringen vill ha nya betyg
Regeringen vill ha
nya betyg i skolan.
Det blir siffrorna
ett till tio.
Betyget F tas bort.
I dag får elever betyg
med bokstäverna A till F.
F betyder inte godkänd.
Många elever slutar klass nio
utan att ha betyg
som räcker för
att börja i gymnasiet.
Betyget F i matte,
svenska och engelska
är ofta ett problem.
Men när betyget F försvinner
kan fler elever
gå i gymnasiet.
Regeringen säger också
att de nya betygen
blir säkrare och mer rättvisa.
Regeringen vill att
de nya betygen
ska börja gälla år 2028.
Men först måste riksdagen
rösta ja.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
3 februari 2026
NEJ JAG VILL INTE ATT DET SKA HÄNDA!
När jag gick i skolan var betygsskalan 1 till 5 och där 1 räknades som sämsta. På den tiden kunde man komma in på gymnasiet även om man skulle råka fått lägsta betyg i något ämne.
Gör som i den tjeckiska skola…😀😍
I Iran på alla skolor har man siffror 1-20.
20 är bästa
8 sidor – Skulle detta innebära att man inte kan få godkänt?
Räknas det även på komvux?
Jag har många gånger fått orättvisa underkända betyg. Jag gjorde verkligen allt jag kunnat, och jag vet inte vad gjorde för fel. Det är som få en förlorare status.
Siffrorna skulle göra det lättare veta var man är.
Undrar vad dom själv har för betyg från 1-10 dessa politiker
Bra ideeeee