Kritik mot skoluniform

Det kan bli tillåtet med

skoluniform i svenska skolor.

Partierna i regeringen

och Sverigedemokraterna vill det.

De vill ändra i lagen

så att rektorn på en skola

får bestämma själv om elever

ska ha skoluniform.

Men förslaget får kritik.

Det berättar Sveriges Radios

program Ekot.

Ekot har undersökt vad folk

tycker om skoluniform.

Hälften av dem

som var med i undersökningen

tyckte att det var en dålig idé.

Bara var fjärde person

tyckte att det var en bra idé.

Elevernas organisation

Sveriges elevkårer

tycker också att det är en dålig idé.

Det säger Jonatan Lamy

som är ledare för organisationen.

– Det minskar elevers rättigheter,

säger han till Ekot.

I regeringen är det

partierna Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

8 SIDOR