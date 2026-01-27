Alla Väljare
Elever i skoluniform. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kritik mot skoluniform
Det kan bli tillåtet med
skoluniform i svenska skolor.
Partierna i regeringen
och Sverigedemokraterna vill det.
De vill ändra i lagen
så att rektorn på en skola
får bestämma själv om elever
ska ha skoluniform.
Men förslaget får kritik.
Det berättar Sveriges Radios
program Ekot.
Ekot har undersökt vad folk
tycker om skoluniform.
Hälften av dem
som var med i undersökningen
tyckte att det var en dålig idé.
Bara var fjärde person
tyckte att det var en bra idé.
Elevernas organisation
Sveriges elevkårer
tycker också att det är en dålig idé.
Det säger Jonatan Lamy
som är ledare för organisationen.
– Det minskar elevers rättigheter,
säger han till Ekot.
I regeringen är det
partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
27 januari 2026
