Tre killar går på en grusad plan. De har grön kavaj och matchande byxor. Vi ser dem bakifrån.

Elever i skoluniform. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kritik mot skoluniform

Det kan bli tillåtet med
skoluniform i svenska skolor.

Partierna i regeringen
och Sverigedemokraterna vill det.

De vill ändra i lagen
så att rektorn på en skola
får bestämma själv om elever
ska ha skoluniform.

Men förslaget får kritik.
Det berättar Sveriges Radios
program Ekot.

Ekot har undersökt vad folk
tycker om skoluniform.
Hälften av dem
som var med i undersökningen
tyckte att det var en dålig idé.

Bara var fjärde person
tyckte att det var en bra idé.

Elevernas organisation
Sveriges elevkårer
tycker också att det är en dålig idé.

Det säger Jonatan Lamy
som är ledare för organisationen.

– Det minskar elevers rättigheter,
säger han till Ekot.

I regeringen är det
partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.

8 SIDOR

27 januari 2026

  1. Bebi Peggy skriver:
    27 januari, 2026 kl. 10:55

    Uniformer är fula tycker jag. Jag föredrar att gå i tröja och jeans eller i mjukisbyxor. Apropå det så är det hög tid för mig att byta byxor idag när jag ska till massören. De byxor jag har på mig nu har jag haft sedan strax efter jul. De kan behöva tvättas nu.

  2. Tove skriver:
    27 januari, 2026 kl. 11:23

    Jag Tycker Inte Man Ska Tvinga Elever Att Ha Skoluniform

