Det ska bli nya regler för friskolor. Foto: Alexander Olivera/TT
Nya regler för skolor
I Sverige har
kommunerna skolor.
Men det finns också
företag som har skolor.
De kallas friskolor.
De får pengar från skatter
som folket betalar.
Men friskolorna
har andra regler
än kommunernas skolor.
Friskolorna behöver inte
visa vad de gör med pengarna.
De behöver inte visa
hur många lärare de har.
Eller vilka betyg som eleverna får.
Det beror på att skolorna är företag.
Men nu tycker regeringen
att friskolor ska få nya regler.
De ska få samma regler
som kommunernas skolor.
Regeringen vill att de nya
reglerna ska börja år 2027.
I regeringen är det Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De har gjort förslaget
ihop med Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
19 januari 2026