Nya regler för skolor

I Sverige har

kommunerna skolor.

Men det finns också

företag som har skolor.

De kallas friskolor.

De får pengar från skatter

som folket betalar.

Men friskolorna

har andra regler

än kommunernas skolor.

Friskolorna behöver inte

visa vad de gör med pengarna.

De behöver inte visa

hur många lärare de har.

Eller vilka betyg som eleverna får.

Det beror på att skolorna är företag.

Men nu tycker regeringen

att friskolor ska få nya regler.

De ska få samma regler

som kommunernas skolor.

Regeringen vill att de nya

reglerna ska börja år 2027.

I regeringen är det Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

De har gjort förslaget

ihop med Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT