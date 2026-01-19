Alla Väljare

Ett klassrum där en lärare har en lektion för elever i klass sex.

Det ska bli nya regler för friskolor. Foto: Alexander Olivera/TT

Nya regler för skolor

I Sverige har
kommunerna skolor.
Men det finns också
företag som har skolor.

De kallas friskolor.
De får pengar från skatter
som folket betalar.

Men friskolorna
har andra regler
än kommunernas skolor.

Friskolorna behöver inte
visa vad de gör med pengarna.
De behöver inte visa
hur många lärare de har.
Eller vilka betyg som eleverna får.
Det beror på att skolorna är företag.

Men nu tycker regeringen
att friskolor ska få nya regler.
De ska få samma regler
som kommunernas skolor.

Regeringen vill att de nya
reglerna ska börja år 2027.

I regeringen är det Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De har gjort förslaget
ihop med Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

19 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar